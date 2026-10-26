Guvernul intenţionează să facă prima rectificare bugetară din an dedicată în special domeniului sănătăţii

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 10:40

Guvernul Niculescu intenţionează să facă săptămâna aceasta prima rectificare bugetară din an dedicată în special domeniului sănătăţii.

Ministerul de resort va primi bani pentru unităţile medicale din subordine, dar vor fi alocate fonduri şi către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru plata serviciilor medicale şi compensarea medicamentelor. Fonduri suplimentare vor fi redirecţionate şi către Serviciul de Ambulanţă.

Un alt domeniu care va fi acoperit de rectificarea bugetară de urgenţă este cel al internelor, mai exact, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Următoarea rectificare va avea loc la finalul lunii noiembrie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro