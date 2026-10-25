Ministrul Muncii: Pensiile vor fi indexate din nou din 2027

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 07:48 / actualizat: 25 octombrie 2026, 8:49

Pensiile vor fi indexate din nou din 2027, după doi ani în care au fost îngheţate.

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat că pregăteşte aplicarea măsurii conform legii, cu un procent estimat la 7%.

Efortul bugetar suplimentar este evaluat la peste 9,5 miliarde de lei. Ministrul a afirmat că propunerea va fi înaintată premierului şi Ministerului de Finanţe, deoarece pensionarii nu mai pot suporta povara inflaţiei.

Florin Manole: Vom aştepta ultimele cifre apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că, după doi ani, pentru pensionari nu se mai poate suporta povara inflaţiei.

Florin Manole a mai dat asigurări că banii pentru cea de-a doua tranşă a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei sunt prevăzuţi în buget, urmând ca plăţile să fie făcute în luna decembrie

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro