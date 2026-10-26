(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)
Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 11:54
La Iași, în ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a fost prezentată cartea – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului.
Lansarea s-a desfășurat în programul ZILELOR ACADEMICE IEȘENE, 2026.
Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Astăzi, din deschiderea evenimentului de zilele trecute, postăm discursul doamnei conferențiar universitar, doctor în Filologie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.
Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/
Text și audio: Dumitru ȘERBAN
Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)