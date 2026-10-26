(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)

#StareaEducației: (INTERVIU) Clubul Logos la FILIT 2026. Prof. Serinella Zara: ”Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care multă lume se ferește, și în familie și în societate.”

La Iași, întâlnirile cu scriitorii îi ajută pe adolescenți să descopere literatura dincolo de paginile cărților. De 13 ani, Clubul Logos,...