Grupul de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli se va întâlni cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 10:43

Grupul de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli constituit la nivelul guvernului se va întâlni zilele acestea cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor.

În cadrul primei reuniuni de la finalul săptămânii trecute, coordonate de premierul Luca Niculescu, au fost adoptate mai multe măsuri urgente, precum întărirea pazei la intrarea şi în incinta şcolilor, pregătirea profesorilor pentru identificarea riscurilor de violenţă şi radicalizare, dar şi iniţierea unei campanii media de prevenire şi descurajarea violenţei.

Luca Niculescu: Vreau să stabilim foarte rapid un plan integrat pentru creşterea siguranţei în şcoli, un plan care să conţină responsabilităţi clare, măsuri de prevenţie, intervenţie rapidă şi sancţiuni ferme pentru actele de violenţă, pentru că nu este suficient să reacţionăm după fiecare incident grav, trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru a preveni astfel de incidente şi astfel de tragedii. Siguranţa copiilor nu este negociabilă; este o responsabilitate fundamentală a statului, este o prioritate pentru acest guvern.

Decizia autorităţilor de a intensifica procesul de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli vine în urma incidentelor majore cu arme albe petrecute recent în unităţi de învăţământ din Bistriţa, Piteşti şi Timişoara.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro