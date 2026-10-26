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METEO: Precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1500 m, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului

METEO: Precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1500 m, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 10:07

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 26-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 26 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 12
Fenomene vizate: precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1500 m, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

      Luni (26 octombrie), în zona de munte vor fi precipitații moderate cantitativ (izolat se vor acumula 10…20 l/mp) sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m, treptat vor predomina lapovița și ninsoarea, astfel se va depune strat de zăpadă de 5…8 cm, iar mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali de 10…15 cm.
      Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului precum și în zona Carpaților de Curbură și se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali temporar vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3…5 cm.
    Temporar vor fi intensificări ale vântului, luni îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei, iar marți în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 60…70 km/h pe crestele montane.

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 12
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu 

       În intervalul menționat, în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40 l/mp.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 26-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 27 octombrie, ora 16 – 28 octombrie, ora 10
Zonele afectate : județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 octombrie, ora 16 – 28 octombrie, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași  

       În intervalul menționat, înjudețele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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