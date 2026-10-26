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Tribunalul Bucureşti dezbate cererea DIICOT de prelungire a arestului pentru Călin Georgscu

Tribunalul Bucureşti dezbate cererea DIICOT de prelungire a arestului pentru Călin Georgscu

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 08:37

Călin Georgescu va fi dus luni la Tribunalul Bucureşti, unde se va dezbate cererea DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a măsurii arestului preventiv, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

El se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost întoarsă vineri de Curtea de Apel Bucureşti.

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

După ce a fost arestat, Călin Georgescu s-a ales cu încă două dosare penale.

Astfel, pe 21 octombrie, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru că i-ar fi cerut unui bărbat să-i scaneze vila din Mogoşoaia, pentru a descoperi dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori.

A doua zi, pe 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat în Arestul Central, într-un alt dosar deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în care este acuzat că, pe 7 octombrie, când se afla sub control judiciar, ar fi făcut salutul legionar la ieşirea dintr-o biserică din Buftea. AGERPRES/FOTO arhivă agerpres.ro

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