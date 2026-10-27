Premierul Luca Niculescu va face o vizită la Chişinău

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 08:04

Premierul Luca Niculescu se va afla astăzi la Chişinău, în prima vizită oficială pe care o face în această calitate în afara ţării.

El va discuta cu omologul său, Vasile Tofan şi va fi primit de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

În cadrul vizitei vor fi discutate subiecte legate de parteneriatul dintre cele două state pe plan economic, iar accentul se va pune pe interconectare energetică.

Cei doi premieri vor vizita staţia electrică Chişinău, linia Vulcăneşti-Chişinău, care va conecta direct reţeaua energetică a Republicii Moldova cu cea a României şi implicit, cu piaţa europeană. Un alt subiect va fi sprijinul României pentru integrarea europeană a ţării vecine.(Rador/ FOTO facebook Luca Niculescu)