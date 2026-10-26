Rectorul UAIC, Liviu-George Maha: Alexandru Toader nu va mai susține cursuri la UAIC, indiferent de evoluția măsurii preventive

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2026, 15:40

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a adoptat noi măsuri în cazul Alexandru Toader, pentru a proteja studenții și a asigura desfășurarea activităților didactice.

Rectorul Liviu-George Maha a anunțat că Alexandru Toader nu va mai susține cursuri, indiferent de evoluția măsurii preventive dispuse în cazul său.

De asemenea, profesorii Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda nu vor mai preda studenților din anul al patrulea și din ceilalți ani superiori.

Cei doi își vor continua activitatea didactică în alte structuri, inclusiv la școlile doctorale și extensiile universitare, pe perioada în care se află în situația de potențială incompatibilitate, ca urmare a implicării lor în dosar în calitate de avocați.

De asemenea, Conducerea Facultății de Drept va organiza întâlniri cu reprezentanții studenților pentru a discuta mecanismele de sesizare și gestionare a cazurilor de hărțuire.

Studenții care au nevoie de sprijin vor putea beneficia, în condiții de confidențialitate, de consiliere psihologică, a completat rectorul Liviu-George Maha.

Între timp, Comisia de etică a UAIC continuă propria cercetare, în paralel cu ancheta penală, fără să fi adoptat până acum o decizie. (Radio Iași)