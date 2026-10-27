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O reţea de sabotaj coordonată din Rusia a fost implicată în incendiul de luna trecută din apropierea societăţii Carfil din Braşov

O reţea de sabotaj coordonată din Rusia a fost implicată în incendiul de luna trecută din apropierea societăţii Carfil din Braşov

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 07:35

O reţea de sabotaj coordonată din Rusia a fost implicată în incendiul de luna trecută din apropierea societăţii Carfil din Braşov, filială a companiei Romarm.

Trei cetăţeni străini sunt cercetaţi de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune, iar Curtea de Apel Bucureşti a emis mandate europene de arestare în lipsă.

Reţeaua de sabotaj a fost identificată de Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu parteneri interni şi externi, iar investigaţiile au atătat că mai mulţi cetăţeni din state fost sovietice, rezidenţi în ţări ale Uniunii Europene, erau implicaţi. Misiunile reţelei, care nu se limitau la România, vizau facilităţi de producţie de armament şi alte obiective de interes militar şi industrial. Curtea de Apel Bucureşti a emis mandate europene de arestare în lipsă pentru un cetăţean ucrainean şi doi belaruşi. Doi dintre ei au fost depistaţi şi arestaţi preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare, iar cel de-al treilea a fost localizat pe teritoriul Poloniei şi în prezent se fac demersuri pentru aducerea lor în ţară. SRI precizează că acest caz se înscrie într-o campanie mai amplă de operaţiuni de sabotaj coordonate de Federaţia Rusă în Europa. Investigaţiile desfăşurate în acest an au identificat şi alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilităţi militare internaţionale sau utilizate pentru instruirea forţelor armate ucrainene. Serviciul Român de Informaţii atrage atenţia că recrutarea pentru sabotaj se desfăşoară, de regulă, prin intermediul reţelelor sociale şi poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă, iar ulterior sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. (Rador/ FOTO sri.ro)

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