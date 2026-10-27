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Suedia interzice utilizarea ChatGPT şi a modelului Claude pe computerele de serviciu ale guvernului

Suedia interzice utilizarea ChatGPT şi a modelului Claude pe computerele de serviciu ale guvernului
Foto: A photo taken on April 1, 2025 shows the GPT chat logo on a smartphone screen (L) next to the logo of Deepseek AI application on a laptop screen in Frankfurt am Main, western Germany. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 07:43

Angajaţii guvernului Suediei nu mai pot utiliza versiunile bazate pe browser ale serviciilor ChatGPT de la OpenAI sau Claude de la Anthropic pe computerele de serviciu, ca urmare a unor preocupări legate de securitate referitoare la prelucrarea datelor sensibile.

Decizia a fost luată în urma unei analize a instrumentelor de AI utilizate de angajaţii Administraţiei Suedeze a Transporturilor la începutul acestui an, care a identificat utilizări „problematice” ale platformelor de AI în desfăşurarea activităţii guvernamentale.

Funcţionarii şi-au exprimat îngrijorarea că introducerea informaţiilor sensibile în aceste modele, fără un acord care să stabilească modul de protejare şi securizare a datelor, ar putea duce la introducerea acestora în model şi la stocarea lor în scopul antrenării.

Utilizarea platformelor nereglementate sau neprotejate de astfel de acorduri, cunoscută şi sub denumirea de „shadow IT”, ar putea avea „consecinţe asupra securităţii informaţiilor noastre”, a declarat Mikael Wettercrantz, directorul departamentului de digitalizare din cadrul Oficiilor Guvernamentale ale Suediei. Copilot de la Microsoft, care a trecut un proces de verificare a securităţii şi este acoperit de un acord de securitate între compania americană şi guvernul suedez, este recomandat ca alternativă. (Rador/ FOTO  Kirill KUDRYAVTSEV/ AFP/ Rador)

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