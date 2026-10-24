Franţa: Autorităţile se pregătesc de o nouă zi de proteste

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:41

Franţa se pregăteşte sâmbătă de o nouă zi de proteste, după ce weekendul trecut mişcarea socială a tinerilor a degenerat în violenţe, instaurând haosul la Paris şi în mai multe oraşe ale ţării. De această dată, Ministerul de Interne anunţă că va scoate în stradă mai multe forţe de ordine, iar numeroase solicitări pentru manifestaţii publice cu potenţial pericol au fost interzise.

De la Paris, Corespondenta RRA, Daniela Coman a transmis mai multe detalii:

70.000 de poliţişti şi jandarmi au misiunea de a supraveghea ca manifestaţiile autorizate să se desfăşoare paşnic, să împiedice potenţiale grupuri de răufăcători să se infiltreze pentru a destabiliza protestele sau a comite acte de violenţă. Ministrul de interne a anunţat că dispozitivul de securitate include forţe mobile şi unităţi specializate în controlul adunărilor publice. De la primele ore ale dimineţii vor avea loc controale stricte în gări şi pe şosele pentru a identifica persoanele susceptibile să provoace violenţă şi pentru a împiedica transportul unor obiecte ce ar putea fi folosite în atacuri. Prefecţii de poliţie au evaluat fiecare cerere depusă pentru manifestaţie, în funcţie de organizatori, traseul solicitat şi riscurile pentru populaţie, magazine şi instituţii, iar cele care nu prezentau încredere au fost interzise.

Ministrul de interne, Laurent Nuñez, a avertizat că se va acţiona cu maximă fermitate pentru menţinerea ordinii publice: Vom fi intransigenţi cu vandalii, cu jefuitorii, cu toţi cei care comit acte de violenţă, inclusiv cu grupările de extremă stânga care ar încerca să-i incite. Ordinele pe care eu le-am dat sunt foarte clare – să dăm dovadă de cea mai mare fermitate; ceea ce s-a întâmplat sâmbăta trecută este complet inacceptabil şi, prin urmare, ne vom angaja pe deplin să prevenim jafurile, violenţele şi atacurile asupra clădirilor publice.

Numeroase obiective care atrag vizitatori – precum muzee, monumente, parcuri şi grădini, unele restaurante şi terase din centrul oraşelor – vor rămâne închise întreaga zi pentru a proteja publicul de eventuale pericole. Comercianţii s-au pregătit cum au putut mai bine, protejându-şi vitrinele cu panouri metalice sau de lemn, punând la adăpost marfa cu valoare mare, iar mulţi dintre ei au decis să nu deschidă de teama jafurilor. Unul dintre cele mai fierbinţi puncte din Franţa va fi oraşul Orléans, unde se desfăşoară congresul partidului de extremă dreaptă „Reuniunea Naţională”, al cărui eveniment politic este ţinta forţelor de stânga. Acestea şi-au dat întâlnire în apropierea locului unde are loc congresul pentru un protest împotriva rasismului şi a pericolului pe care l-ar putea reprezenta câştigarea alegerilor prezidenţiale de către lidera naţionalistă Marine Le Pen, în prezent favorita sondajelor de opinie preelectorale.

Rador/FOTO Agerpres/EPA