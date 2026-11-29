Spaniolii se prezintă astăzi la urne pentru alegeri anticipate

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 08:53

Spaniolii se prezintă astăzi la urne pentru alegerile anticipate convocate de premierul socialist Pedro Sánchez.

Acesta şi-a asumat un risc după ce măsurile de urgenţă introduse pentru a aborda criza locuinţelor au fost respinse prin vot.

Pedro Sánchez a dovedit că ştie să supravieţuiască politic. Dar, chiar dacă socialiştii săi vor depăşi aşteptările şi vor obţine cel mai mare număr de mandate în parlament, îi va fi dificil să formeze o coaliţie de stânga. Două accidente feroviare mortale produse în acest an pe linia de mare viteză care pleacă din Madrid au zdruncinat încrederea populaţiei în capacitatea lui Sánchez de a conduce ţara. Alberto Núnez Feijóo, liderul Partidului Popular (PP), pare să aibă cele mai mari şanse de a deveni premier. Partidul său a guvernat deja alături de Vox în patru regiuni ale Spaniei.

Participarea extremei drepte la guvernarea naţională ar putea avea consecinţe importante pentru Spania şi ar putea modifica şi mai mult raportul de forţe din Europa. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)