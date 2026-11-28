Sărbătoare, după pofta sufletului în Bucovina – ”Weekend cu prieteni” (28.11.2026) cu Mihaela Munteanu

Când oamenii lucrează împreună și se bucură împreună - e zi de sărbătoare. La ”Weekend cu prieteni”, Mihaela Munteanu a vorbit cu Petru Vasile Gafiuc despre sărbătoarea Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, făcută în satul Gemenea din comuna Stulpicani, Suceava și Ziua Bucovinei.

Publicat de mihaelamunteanu, 28 noiembrie 2026, 22:30



Am spus o poveste la Radio Iași, cu oameni frumoși care trăiesc cu respect față de originile lor, foarte potrivită azi, 28 noiembrie 2026, când e Ziua Bucovinei.

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina realizează programe sociale și de dezvoltare comunitară de 21 ani, dar dincolo de asta, e spațiul care adună oameni ce lucrează împreună și se bucură împreună.

Pe lângă munca socială, organizația susține și mișcarea culturală găzduind, în trei galerii din Suceava și Botoșani, lucrări ale artiștilor bucovineni și alte evenimente culturale.

La ”Weekend cu prieteni”, Petru Vasile Gafiuc – președintele asociației i-a povestit Mihaelei Munteanu despre cum au fost marcați cei 21 de ani de activitate a asociației, în inima Bucovinei, în satul Gemenea din comuna Stulpicani, unde s-au născut inițiatorii asociației și unde este si sediul juridic al organizației. Aniversarea a inclus și un program realizat de copiii din Gemenea dar și vernisajul expoziției itinerante de grafică „Miezul jarului – Steaua căprioarei”.

La Căminul cultural s-a adunat toată comunitatea și alături de ei și maeștri ai artelor suceveni -graficianul Mihai Pânzaru PIM și pictorul Radu Bercea.

Spunem și noi la mulți ani bucovinenilor, oriunde s-ați afla și vă invităm să ascultați întreg interviul realizat la Radio Iași.