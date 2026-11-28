Trei spitale și două maternități vor asigura asistența medicală de urgență în județul Iași, în această minivacanță.
Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, Marius Voicescu:Ne referim, în primul rând, la spitalele care asigură urgențele medicale prin unități de primire urgențe de la Spitalul „Sfântul Spiridon”, de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” și de la Spitalul Municipal Pașcani. Desigur, în cazul prezentării la alte unități sanitare din județul Iași, puteți consulta graficul gărzilor accesând site-ul Direcției de Sănătate, dsp-iasi.ro. Mai sunt maternitățile care asigură urgențele medicale, Spitalul „Elena Doamna” în ziua de 1 decembrie, iar Spitalul Clinic „Cuza Vodă” în celelalte 3 zile, 28, 29 și 30 noiembrie și, desigur, menționăm și farmaciile de gardă, precum și lista centrelor de permanență. Toate datele de contact și zonele arondate centrelor pot fi accesate, la fel, consultând site-ul Direcției de Sănătate Publică Iași.
Purtătorul de cuvânt al DSP a mai precizat că, în municipiul reședință, program de permanență vor avea Farmaciile „Ropharma” din Piața Unirii și „Rosmarin” de pe bulevardul Tudor Vladimirescu, iar în Pașcani, farmacia Galemih. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)