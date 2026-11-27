Suceava: Parada personajelor, un preambul al Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor”

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 12:15

Parada personajelor, un preambul al Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor”.

Când personajele nu mai au răbdare, ies în stradă! Să se bucure, să-i întâlnească pe suceveni, să-i cheme la teatru, să sărbătorească împreună Ziua Bucovinei! Pe 28 noiembrie, printre evenimentele organizate la tot pasul în Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” nu putea lipsi.

Compania de teatru The Sky Dance Iași, însoțită de voluntarii noștri prezintă Parada personajelor, un spectacol stradal, colorat și plin de energie.

Eroi de poveste ies din cărți și ne vestesc programul Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor”. Personaje inedite, costume spectaculoase, muzică, dans și multă voie bună îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari, într-o altfel de întâlnire cu lumea teatrului.

Veniți să le vedeți, să le salutați, să faceți fotografii cu ele și să vă bucurați împreună de magia poveștilor!

TRASEUL PARADEI PERSONAJELOR

14:00 – Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, punct de întâlnire

14:30 – Parcul Copilului, Burdujeni

15:00 – Iulius Mall, zona turnului

16:00 – Târgul de Crăciun „La Tărâm”, Patinoarul Areni – Zona 47

De la Târgul de Crăciun, parada continuă pe jos spre centrul orașului, pe următorul traseu: Primăria Municipiului Suceava Palatul de Justiție (Tribunal) Bucovina Mall Muzeul Național al Bucovinei Palatul administrativ Esplanadă – bradul din centrul orașului.

O paradă pentru copii, pentru părinți și bunici, și pentru toți cei care mai cred în povești. În funcție de condițiile meteorologice și de traficul din oraș, programul poate suferi modificări.

Vă așteptăm să dăm împreună startul Festivalului Internațional de Teatru și Literatura Dramatică „Cetatea copiilor”, ediția a II-a!

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Vă invităm să vă procurați bilete de la casieria teatrului, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00, sau online, pe www.bilet.ro.

Pentru a afla mai multe informații despre evenimentele teatrului, vă rugăm să urmăriți paginile noastre: www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/, www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava, www.teatrulmateivisniec.ro.