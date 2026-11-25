Iași, 3 dec., ora 11:00 DHC Violeta Dinescu la Universitatea Națională de Arte George Enescu

Publicat de dvlad, 25 noiembrie 2026, 17:26



Comunicat de presă

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, prin Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, organizează în data de 3 decembrie 2026, ora 11.00, în sala Eduard Caudella, Casa Balș, un eveniment dedicat personalității artistice și academice a compozitoarei, pianistei și profesorului universitar Violeta Dinescu, una dintre personalitățile marcante ale muzicii contemporane românești și europene.

Născută la București, la 13 iulie 1953, Violeta Dinescu și-a început formarea muzicală încă din adolescență, urmând cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București, pe care l-a absolvit în 1977, obținând diplome în compoziție, pian și pedagogie. Printre profesorii care i-au îndrumat parcursul artistic s-au numărat Alexandru Pașcanu, Liviu Comes, Nicolae Beloiu, Aurel Stroe, Ștefan Niculescu, Emilia Comișel și Ioana Ștefănescu.

După o primă etapă profesională desfășurată în România, unde a predat la Școala de Muzică „George Enescu” din București, începând cu anul 1982 și-a continuat cariera în Germania, unde s-a afirmat ca o personalitate importantă a vieții muzicale contemporane. Din 1996, este profesor de compoziție la Universitatea „Carl von Ossietzky” din Oldenburg (Germania), unde organizează anual un festival internațional de muzică românească, contribuind activ la promovarea muzicii contemporane românești și sud-est europene.

Activitatea componistică a distinsei doamne Violeta Dinescu cuprinde lucrări simfonice, camerale, vocale și corale, muzică de scenă, opere și balete, creația sa remarcându-se prin originalitatea limbajului muzical, diversitatea expresiei și interesul pentru valorificarea elementelor folclorice și a tradițiilor muzicale românești. Printre lucrările sale reprezentative se numără operele „Hunger und Durst” (Foame și sete), „Eréndira” și „Schachnovelle”, precum și opera pentru copii „Der 35. Mai”, prezentată în premieră în 1986 la Teatrul Național din Mannheim.

De-a lungul carierei, Violeta Dinescu a fost distinsă cu numeroase premii, printre care Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (1975, 1976, 1980, 1983), Premiul al II-lea la Concursul Internațional de Compoziție GEDOK (1982), Premiul I la Concursul Internațional pentru Compozitori de la Utah (1983) și Premiul Carl-Maria-von-Weber (1985), pentru opera „Hunger und Durst”.

Prin întreaga sa activitate artistică, pedagogică și de cercetare, Violeta Dinescu reprezintă un reper al creației muzicale contemporane, contribuind la afirmarea și promovarea valorilor componisticii românești în spațiul cultural internațional.

Evenimentul organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, își propune să aducă în atenția publicului contribuția remarcabilă a compozitoarei Violeta Dinescu la dezvoltarea muzicii contemporane și la dialogul cultural dintre spațiul românesc și cel european.

Data: 3 decembrie 2026, ora 11.00

Locația: Sala „Eduard Caudella”, Casa Balș.