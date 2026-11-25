Pianistul George Todică prezintă „Între ape și stele”, în stagiunea camerală „Iașul iubește muzica clasică”

Pianistul George Todică prezintă „Între ape și stele”, în stagiunea camerală „Iașul iubește muzica clasică”

Recital extraordinar de pian, pe 15 decembrie 2026, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași

După stabilirea la Londra, în Regatul Unit al Marii Britanii, de la vârsta de 17 ani, și succesul din capitala Angliei, pianistul George Todică revine „acasă”, în orașul natal, locul formării sale artistice, pentru un recital extraordinar de pian.

Recitalul din 15 decembrie, ora 19:00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași, este evenimentul de sfârșit de an al stagiunii camerale „Iașul iubește muzica clasică” al Fundației Culturale Gaudium Animae.

ÎNTRE APE ȘI STELE este o călătorie între lumi, între acvatic și oniric, între amintiri și vise. Programul muzical construit pe mister, emoție și reconectare, potențează reflexivitatea interiorizată a unui muzician care va materializa sonor sensibilitatea unor mari capodopere din repertoriul pianistic universal. Între nocturne visătoare, barcarole intim filigranate și poloneze strălucitoare de Chopin și partituri de o fluiditatea reflexivă din muzica lui Debussy, fiecare dintre ele imagine și curgere traduse în armonii și culori mereu schimbătoare, George Todică va interpreta și alte câteva momente de o sensibilitate luminoasă: lucrări de Schubert, Ceaikovski și Enescu, cu stupefiantul Carillon nocturne, misterioasă iluzie sonoră și genială viziune a marelui compozitorului român.

Descris ca „o stea în ascensiune” de presa britanică sau ca „un poet al imaginii pianului” în cea românească, pianistul George Todică, laureat al Concursului Internațional George Enescu, este un artist emergent al scenelor internaționale de concert.

PROGRAM:

Frédéric Chopin – Nocturna în do diez minor, Op. posth. (B. 49)

Franz Schubert – Impromptu Op. 90 Nr. 3

P.I. Ceaikovsky – Lullaby In a Storm, arr. Volodos

George Enescu – Carillon nocturne din Pièces Impromptues Op. 18

Frédéric Chopin – Barcarola în Fa diez Major, Op. 60

George Enescu – Pavana din Suita nr. 2 în Re Major Op. 10 (Des cloches sonores)

Claude Debussy – Arabesque Nr. 1 în Mi Major

Claude Debussy – Reflets Dans L’eau, Images

Claude Debussy – Clair de Lune, Suita Bergamască

Frédéric Chopin – Andante Spianato & Grande Polonaise Brillante, Op. 22

BIOGRAFIE George Todică

Născut la Iași în 1993, a început pregătirea muzicală de la vârsta de șase ani, cu Silvia Pânzariu la Colegiul de Arte Octav Băncilă și continuând cu Raluca Pânzariu și Andrei Enoiu în anii de liceu. În tot acest timp, George s-a aflat sub îndrumarea profesorului Iulian Arcadie Trofin, până în anul 2010, când a câștigat bursa „Constantin Silvestri” care i-a permis să studieze timp de un an la Stewart’s Melville College din Edinburgh. Un an mai târziu a fost admis la Conservatorul Regal din Scoția, unde a s-a perfecționat vreme de șase ani. La clasa profesorilor Graeme Mcnaught, Norman Beedie și Jonathan Plowright. George Todică este laureat al Concursului de pian George Enescu în 2022, printre alte premii la concursuri internaționale se numără Royal Over-Seas League Keyboard Prize 2022, premiul I la Norah Sande Award din Anglia, Concursul de pian „Stefano Marizza” din Italia, premiul al II-lea la Concursul Internațional Piano Campus din Franța și premiul al III-lea la Concursul Internațional de pian de la Istanbul. Pianistul ieșean și-a făcut debutul la Wigmore Hall în octombrie 2018 în calitate de Tillett Trust Young Artist. A concertat în săli de prestigiu ca Sala Filarmonicii din Trento, Sala de concerte Mozarteum, Dôme de Pontoise, Franța, Hitachi Systems Hall Sendai, Japonia, și principale săli din Marea Britanie precum Wigmore Hall, Kings Place, St. Martin-in-the-field, Glasgow Royal Concert Hall, si West Road Concert Hall din Cambridge. Pasionat de muzică de cameră, George concertează în mod regulat alături de soția sa, soprana Charlotte Hoather, cu care a înregistrat 4 albume și ca membru al Chloe Piano Trio. Această formație camerală a primit premiul Henderson Chamber Ensemble Award al Societății Filarmonice Regale în 2021. A obținut Artist Diploma de la Royal College of Music în 2019, unde a studiat cu Norma Fisher, precum și diploma de Master of Music și

Bachelors of Music la Royal Conservatoire of Scotland.

„Sunt puține bucurii mai mari decât cea de a te întoarce acasă. Îmi face mare plăcere să revin la Iași, cu un program deosebit de drag, inspirat de două lumi pline de mister. Două universuri care, deși sunt aparent îndepărtate, ne însoțesc pretutindeni și ne apropie unii de alții, oriunde ne-am afla în lume. Iar pe mine personal mă conectează permanent cu “acasă”. Mulțumesc pentru

invitație Fundației Culturale Gaudium Animae! Vă aștept cu drag!”

George Todică

ORGANIZATORI: recitalul extraordinar „Între Ape și Stele” este organizat de Fundația Culturală Gaudium Animae, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași.

PARTENERI: Tei, Uzina de Zâmbete, Fusion Towers, Raza Clinic, Grup Eta, Timeout, Grand View Hotel & Suites, Kmen | Popescu, San Benedetto, Socata Artizanală, Tudor. Personal Tailor

PARTENER DE MOBILITATE: BMW Apan Motors Iași

PARTENERI MEDIA: Radio România Muzical, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Iași, Ziarul de Iași, Radio Hit, Zile și Nopți, BookHub, Observator Cultural

Prețul biletului: 120 lei

Biletele se pot achiziționa de pe iabilet.ro

20% din numărul de locuri sunt rezervate elevilor de la colegiile ieșene și studenților prin bilete oferite gratuit acestora.

FUNDAȚIA CULTURALĂ GAUDIUM ANIMAE își propune atât prin proiectele sale educative, cât și prin cele concertistice, să faciliteze accesul real la artă și să creeze oportunități reale de dezvoltare pentru tinerii din comunitățile locale. Prin parteneriate cu mediul de afaceri, aducem cultura în școli, construim proiecte cu vizibilitate și generăm impact social real. Prin evenimentele noastre premium, aducem în România artiști de talie mondială și oferim publicului experiențe culturale autentice și memorabile. Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

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