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Cangurul Lingvist – Engleză revine pe 19 noiembrie. Elevii din clasele I–XII sunt invitați să își testeze cunoștințele, logica și intuiția

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 11:13


București, 6 noiembrie 2026. Au început înscrierile pentru o nouă ediție a Concursului Internațional Cangurul Lingvist – Engleză, organizat de Asociația Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE). Pe 19 noiembrie, elevii din clasele I-XII își vor putea testa cunoștințele de limba engleză prin exerciții care le solicită atenția, logica și capacitatea de a înțelege și interpreta texte. Concursul se desfășoară în 12 țări și propune o abordare interdisciplinară, care îmbină competențele lingvistice cu elemente de cultură și civilizație.

Spre deosebire de testele școlare obișnuite, Cangurul Lingvist – Engleză nu se limitează la verificarea vocabularului și a regulilor gramaticale. Participanții sunt provocați să facă legături între informații, să identifice sensuri și să găsească răspunsuri folosindu-și cunoștințele, intuiția și viteza de reacție.

„A învăța o limbă străină nu înseamnă doar a memora cuvinte sau reguli gramaticale, ci a dobândi capacitatea de a înțelege lumea, de a interpreta informații și de a comunica dincolo de granițele propriei culturi. Prin Cangurul Lingvist – Engleză, ne dorim să le oferim elevilor o experiență de învățare care să le stimuleze curiozitatea, gândirea logică și încrederea în propriile capacități. Nu urmărim doar identificarea celor mai bune rezultate, ci și încurajarea fiecărui copil să își descopere potențialul și să privească învățarea ca pe o provocare care îi poate aduce satisfacție”, declară Boris Singer, fondatorul Asociației IDEE.

„Într-un sistem educațional în care copiii ajung adesea să asocieze evaluarea cu teama de a greși, cred că este important să le oferim și experiențe în care să își poată testa competențele fără presiunea unei note în catalog. Atunci când nu se tem că vor fi penalizați pentru fiecare greșeală, elevii pot avea curajul să gândească liber, să își folosească intuiția și chiar să obțină rezultate mai bune decât într-o evaluare obișnuită. Un răspuns greșit nu spune cât de capabil este un copil, la fel cum un punctaj bun nu îi definește valoarea. Ne dorim ca participarea la Cangurul să le arate elevilor că pot descoperi cât de multe știu atunci când evaluarea nu este privită ca o amenințare, ci ca o provocare”, adaugă Bianca Dobrescu, responsabil comunicare și relații cu presa în cadrul Asociației IDEE.

Șase niveluri de competență, adaptate pregătirii elevilor

Participanții pot alege nivelul de dificultate care corespunde cel mai bine competențelor lor, indiferent de clasa în care învață. Concursul cuprinde șase niveluri, stabilite în raport cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL):

– Start (Pre-A1) – recomandat elevilor din clasele I-II, cu 25 de întrebări;

– Story (A1) – recomandat elevilor din clasele III-IV, cu 30 de întrebări;

– Joey (A1-A2) – recomandat elevilor din clasele V-VI;

– Wallaby (A2-B1) – recomandat elevilor din clasele VII-VIII;

– Grey Kangaroo (B1-B2) – recomandat elevilor din clasele IX-X;

– Red Kangaroo (B2-C1) – recomandat elevilor din clasele XI-XII.

Ultimele patru niveluri cuprind câte 50 de întrebări, dintre care se punctează cel mult 40, conform regulamentului concursului.

Concursul poate fi susținut în școli sau online

Profesorii sau responsabilii desemnați se ocupă de înscrierea elevilor și de organizarea concursului în școli. Termenul-limită pentru înscrieri este 9 noiembrie 2026.

Elevii care doresc să participe individual se pot înscrie pe site-ul www.editurasigma.ro

și pot susține testul online, pe platforma www.cangurul.net. În acest caz, înscrierile sunt posibile inclusiv în ziua concursului. După susținerea testului online, participanții își pot verifica punctajul și răspunsurile, pot relua exercițiile pentru a exersa și își pot descărca diploma de participare.

Regulamentul complet și informațiile despre concurs sunt disponibile pe www.cangurul.ro.

 

Despre Asociația IDEE

Înființată în 2007, Asociația Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) reunește profesori și cercetători din domeniul științelor educației, cu experiență în elaborarea programelor educaționale, evaluare și dezvoltare curriculară. Asociația promovează inițiative care contribuie la îmbunătățirea calității educației preuniversitare și la dezvoltarea unor metode de evaluare adaptate nevoilor elevilor.

Despre Concursurile Cangurul

Concursurile Cangurul reunesc elevi din mai multe țări și promovează interesul pentru cunoaștere, cultură, știință și gândire logică. Prin diversitatea disciplinelor și a nivelurilor de participare, acestea oferă copiilor și adolescenților oportunitatea de a-și testa și dezvolta competențele într-un cadru educațional competitiv și stimulativ.

Pentru mai multe detalii, persoană de contact: Bianca Dobrescu

Responsabil comunicare și relații cu presa

Telefon: 0747 800 398

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