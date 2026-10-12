COMUNICAT CONFERINȚĂ CMNN

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 10:29





Conferințele CMNN – CS I Dr. Lucian Munteanu: „Banul ascuns în pământ, nici crește, nici rodește. Negreșit „povești” grăiește. Tezaurul monetar roman imperial de la Turturești, comuna Girov, județul Neamț” (MAPN, 14 octombrie, ora 13.00)

Complexul Muzeal Național Neamț organizează cea de-a XII-a conferință din cadrul proiectului cultural-științific „Conferințele CMNN” care își propune să aducă în fața publicului nemțean excelența, pasiunea și valoarea prin intermediul unor reprezentanți de marcă din varii domenii ale vieții cultural-științifice.

Această conferință ne oferă ocazia de a pătrunde în universul fascinant al numismaticii, ghidați fiind de către un specialist de seamă al acestei științe istorice. Lucian Munteanu este cercetător științific I în cadrul Institutului de Arheologie al Academiei Române, Filiala Iași, instituție în care își desfășoară activitatea din 2005 și în cadrul căreia a parcurs toate etapele carierei academice. Doctor în Științe Umaniste, domeniul Istorie, titlu obținut în anul 2011 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acesta s-a specializat în circulația monetară din Dacia romană, domeniu care reprezintă și astăzi nucleul preocupărilor sale științifice. Activitatea sa de cercetare vizează numismatica antică și medievală, punând un accent deosebit pe descoperirile monetare din Dacia romană și din regiunile învecinate din Barbaricum, precum și pe dinamica relațiilor economice și culturale evidențiate prin circulația monetară. Studiile sale îmbină analiza contextuală arheologică cu examinarea aprofundată a materialului numismatic, aducând contribuții esențiale la înțelegerea influenței romane dincolo de frontierele imperiale. A fost implicat în numeroase proiecte de cercetare, atât naționale, cât și internaționale, axate pe dinamica relațiilor dintre lumea romană și popoarele limitrofe; orașele grecești pontice; mecanismele romanizării și Barbaricum-ul din spațiul de la răsărit de Carpați. De asemenea, a participat și a organizat numeroase conferințe și sesiuni științifice internaționale și naționale (Glasgow, Roma, Varșovia, Istanbul, Belgrad, Frankfurt am Main, Chișinău, Iași, Constanța etc.), contribuind activ la dezvoltarea cercetării numismatice și arheologice.

În anul 2017 publică volumul Moneda în așezările Daciei romane. apărut sub egida Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, având la bază teza de doctorat cu același titlu. Lucrarea menționată a fost recompensată cu medalia de aur la cea de-a X-a ediție a Salonul de carte tehnico-științifică, artistică și literară asociat Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT 2018 și cu Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române (2019).

Lucian Munteanu este înscris în Registrul Arheologilor, în categoria arheolog specialist. De asemenea, este expert, acreditat de către Ministerul Culturii, în bunuri de patrimoniu cultural mobil: numismatică și medalistică (din anul 2018), membru al Societății Numismatice Române (din anul 2010), membru în colectivul de redacție al revistelor Arheologia Moldovei (din anul 2013), Buletinul Societății Numismatice Române (din anul 2020) și Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (din anul 2021).

Tema conferinței vizează analiza amănunțită a unei descoperiri monetare, cu caracter fortuit, care în prezent face parte din colecția numismatică a Complexului Muzeal Național Neamț. Monedele din tezaurul de la Turturești se datează pe parcursul a circa 130 de ani (64-190 d. Chr.). Din punct de vedere istoric, depozitul monetar contribuie la înțelegerea legăturilor complexe dintre Imperiu și teritoriul „barbar” de la răsărit de Carpați. Monedele de la Turturești au o valoare de patrimoniu însemnată. Ele constituie artefacte din metal prețios, rare, cu o vechime apreciabilă, de aproape două milenii. Faptul că acestea au fost aflate împreună, sub forma unui tezaur unitar, care a fost constituit și ascuns în anumite împrejurări istorice, conferă descoperirii o importanță remarcabilă.