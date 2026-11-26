Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom extind programul de educație socioemoțională și prevenire a bullyingului

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 11:27

Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom extind programul de educație socioemoțională și prevenire a bullyingului: 2.000 de cadre didactice beneficiază de cursuri și 39.000 de copii învață zi de zi toleranța, respectul, grija și curajul.

 360 de grădinițe noi din 33 de județe au intrat în program în anul școlar 2026-2027, ajungându-se la un total de 900 de grădinițe susținute în 4 ani.

 39.000 de copii și familiile lor au fost incluși în program în anul școlar 2026-2027, ajungându-se la un total de 100.000 de copii preșcolari care au participat la activități de prevenire a bullyingului.

 99,6% dintre specialiștii din program spun că au primit instrumente noi și utile pentru prevenirea bullyingului, 71,8% au observat îmbunătățirea interacțiunilor dintre copii.

București, 26 noiembrie 2026: La grădiniță, bullyingul arată rar ca în curtea școlii. De cele mai multe ori, e un copil care, zi după zi, nu este primit în joc. Izolarea și excluderea din jocuri sunt cele mai frecvente forme de bullying pe care le observă educatoarele din România. Pentru ca tot mai mulți adulți din jurul copiilor să recunoască aceste situații, să le prevină și să le oprească de la început, Salvați Copiii România a extins programul „Să fim prieteni – Fără bullying”, cu sprijinul Fundației OMV Petrom, la încă 360 de grădinițe, ajungându-se la 900 de grădinițe susținute din 2023 până în prezent. În noile grădinițe, peste 2.000 de cadre didactice au fost formate să lucreze cu metodologia programului, iar peste 39.000 de copii învață, prin joc, povești și situații din viața de zi cu zi, cum să fie buni prieteni, cum să își gestioneze emoțiile și cum să reacționeze când un coleg este exclus. În total, în cei 4 ani de proiect, peste 100.000 de copii preșcolari și familiile lor au participat la activitățile de prevenire a bullyingului.

Bullyingul începe mai devreme decât credem

Pentru mulți adulți, bullyingul pare o problemă a școlii. Realitatea din grădinițe spune altceva: 85% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar declară că au întâlnit comportamente de bullying la grupele cu care lucrează, iar cea mai frecventă formă este și cea mai tăcută. Copilul care nu este primit în joc, care rămâne singur la masă și care, dimineață nu mai vrea să meargă la grădiniță.

La 4 sau 5 ani, copiii vorbesc rar despre ce îi doare în relațiile cu ceilalți. De cele mai multe ori, dificultățile se văd doar în comportament: copilul se retrage din activitățile de grup, se plânge des de dureri fără o cauză aparentă, devine neobișnuit de tăcut sau are izbucniri de furie aparent fără motiv. Cei care știu să recunoască aceste semne pot interveni din timp și cu blândețe.

„Prevenirea bullyingului trebuie să înceapă de la grădiniță, înainte ca excluderea unui copil din joc să devină un obicei. Ea nu se face prin sancțiuni, ci prin construirea, încă din copilăria timpurie, a unor relații sănătoase între copii, cu sprijinul tuturor adulților din jurul lor. Evaluarea programului din ultimul an școlar confirmă că o intervenție aplicată consecvent produce rezultate: 99% dintre părinți spun că propriul copil are cel puțin un prieten în grupă, iar cele mai mari progrese apar la gestionarea emoțiilor, una dintre cele mai dificile competențe de dezvoltat la această vârstă. Atunci când educatoarele și părinții vorbesc aceeași limbă despre emoții și prietenie, copiii învață că fiecare dintre ei contează.”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Ce primesc grădinițele care intră în program

În fiecare grădiniță nouă, întregul personal este pregătit să integreze educația bazată pe valori (toleranță, respect, grijă și curaj) în activitățile de zi cu zi. Cadrele didactice participă la formare și mentorat, primesc valiza cu materialele educaționale (Ursul Prietenos, ursuleții mici și cartonașele cu dileme care îi ajută pe copii să vorbească despre emoții) și au acces la resursele gratuite de pe platforma safimprieteni.ro. Părinții sunt și ei parteneri în acest proces, pentru că valorile pe care copiii le învață la grădiniță se regăsesc în comportamente pozitive doar dacă există coerență între mediul educațional și cel familial. De aceea, educatoarele îi țin aproape de ce se întâmplă la grupă prin întâlniri regulate, discuții și materiale dedicate, precum broșura „Sfaturi pentru părinți”.

„Prevenirea bullyingului înseamnă cultivarea timpurie a unor valori care stau la baza dezvoltării armonioase a copiilor și a unor competențe pentru viitor: toleranță, respect, grijă și curaj. Investiția în educația timpurie este una dintre cele mai eficiente modalități de a produce schimbări pozitive pe termen lung în comunitățile din România.”, a declarat Amalia Fodor, Director Executiv Fundația OMV Petrom.

Rezultate care susțin extinderea

Rezultatele analizei de impact, obținute prin prelucrarea a 7.500 de răspunsuri de la părinți și aproape 950 de la specialiști la chestionarele aplicate la începutul și la finalul anului școlar 2025-2026, arată:

Ce au observat părinții. Comparativ cu începutul anului, toți cei 13 indicatori ai comportamentului prosocial au evoluat pozitiv. Cele mai mari progrese apar la gestionarea emoțiilor (+9,7 puncte procentuale), la disponibilitatea de a ajuta un copil aflat în dificultate (+6,2 p.p.) și la abilitățile de a împărți, de a negocia și de a aștepta rândul (+6 p.p.). Totodată, pentru cinci dintre cele șapte situații analizate, părinții raportează mai rar comportamente agresive, inclusiv bătaia, îmbrâncirea și ținerea unui copil departe de locul de joacă. La finalul anului, 99% dintre părinți spun că propriul copil are cel puțin un prieten în grupă.

Ce au observat specialiștii. La finalul anului, 98% dintre cadrele didactice se simt pregătite să gestioneze situațiile de bullying dintre copii, peste jumătate (54%) declarându-se cu siguranță pregătite. Programul a intrat în rutina grupelor: 85% folosesc materialele cel puțin o dată pe săptămână. Și relația cu familiile s-a schimbat: 67,9% declară o colaborare mai strânsă cu părinții. Schimbările se văd și în relațiile dintre copii:

• 71,8% observă că interacțiunile dintre copii s-au îmbunătățit;

• 67% spun că cei mici se joacă mai bine împreună;

• 58,5% constată mai puține conflicte.

„Metodologia «Să fim prieteni – Fără bullying» a adus în grupa noastră mai multă atenție la emoțiile celorlalți. Luna trecută am primit o fetiță venită prin transfer, care era destul de retrasă și ezita să se alăture celorlalți copii. Am fost plăcut surprinsă să văd cum copiii au observat acest lucru și au făcut primii pași spre ea, invitând-o în joc, fără să fie nevoie de îndemnuri din partea mea. Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai frumoase rezultate ale programului: empatia nu rămâne doar o temă discutată la activități, ci devine un comportament firesc. Educatoarelor care nu sunt încă în program le-aș spune să descopere cu încredere activitățile de pe safimprieteni.ro. Nu este nevoie de schimbări complicate în programul zilnic, ci de consecvență și răbdare. Merită, pentru că un copil care învață astăzi să fie empatic și să îl accepte pe celălalt va duce aceste valori cu el mult dincolo de grădiniță.”, a declarat Mădălina Bogdan, profesor pentru educație timpurie la o grădiniță din județul Teleorman.

Resurse gratuite pentru educatoare și părinți

Resursele de pe platforma safimprieteni.ro sunt gratuite și pot fi folosite și de educatoarele și părinții din grădinițele care nu fac parte din program. Aici se găsesc activități în care copiii învață prin joc să își recunoască emoțiile, să respecte diferențele, să fie atenți la nevoile celor din jur și să găsească împreună soluții atunci când apar neînțelegeri.

Educatoarele au la dispoziție peste 120 de activități pe care le pot integra în programul zilnic al grupei. Le pot filtra după valoarea pe care vor să o lucreze cu copiii (toleranță, respect, grijă sau curaj) sau după reperele din curriculumul pentru educație timpurie. Părinții găsesc 100 de idei de activități pentru acasă, de la rutine de 5-10 minute, precum „Noapte bună, jucăriilor!”, până la proiecte de câteva săptămâni, pe care le pot alege tot în funcție de valoarea pe care vor să o cultive.

Despre program

„Să fim prieteni – Fără bullying” este un program de dezvoltare socioemoțională și prevenire a bullyingului care are la bază metodologia bazată pe dovezi „Free of Bullying”, dezvoltată de The Mary Foundation și Save the Children Danemarca. Programul este conceput pentru a sprijini unitățile de învățământ să adopte o perspectivă comunitară asupra educației socioemoționale și, astfel, să construiască o cultură care contribuie la prevenirea bullyingului și la o tranziție mai lină către școală. Începând cu ianuarie 2020, Salvați Copiii România a pilotat și adaptat metodologia pentru contextul românesc cu aprobarea Ministerului Educației și CMBRAE, sub denumirea „Să fim prieteni – Fără bullying”. Începând cu 2023, programul a fost extins la nivel național cu sprijinul financiar al Fundației OMV Petrom. Programul răspunde nevoilor sistemului educațional prin activitățile-pilon la care au acces grădinițele care aleg să introducă în rutina zilnică activități și practici sociale specifice, cu scopul de a forma comportamente bazate pe cele 4 valori: toleranță, grijă, curaj și respect.

Website program: safimprieteni.ro

Harta grădinițelor în care Salvați Copiii implementează programul „Să fim prieteni – Fără bullying”, cu sprijinul Fundației OMV Petrom, începând din 2023 și până în prezent, poate fi accesată aici: https://safimprieteni.ro/harta-programului/

Despre Organizația Salvați Copiii

De 36 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 100 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 4.522.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Despre Fundația OMV Petrom

Lansată în anul 2022, Fundația OMV Petrom construiește programe și susține investiții pe termen lung în România pentru comunități dezavantajate, în trei domenii cheie: educație, mediu și sănătate. Mai multe detalii despre activitatea Fundației OMV Petrom puteți găsi pe www.fundatiaomvpetrom.ro.

Pentru mai multe informații, persoana de contact: Cristina Adam, manager proiect, cristina.adam@salvaticopiii.ro.