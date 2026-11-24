Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din județul Tulcea după ce o dronă aeriană a fost detectată la nord de braţul Chilia, în spaţiul aerian ucrainean

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, marţi, o ţintă aeriană la nord de braţul Chilia, în spaţiul aerian ucrainean, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, decolând de la Baza 86 Aeriană Feteşti, pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, iar la ora 14:37 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

(AGERPRES/ FOTO radioiasi.ro)