Majorarea salariului minim rămâne un subiect sensibil în dialogul dintre patronate şi sindicate

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 07:54

Majorarea salariului minim de la 1 ianuarie anul viitor rămâne un subiect sensibil în dialogul dintre patronate şi sindicate.

Cele mai recente negocieri purtate la Ministerul Muncii, la finalul săptămânii, trecute s-au încheiat fără un acord.

În timp ce sindicaliştii cer majorarea salariului minim la 4.800 de lei brut şi ameninţă cu proteste, mediul de afaceri susţine că nu îşi permite această creştere, iar autorităţile avansază soluţia reducerii taxării pe muncă, o decizie ar putea fi luată la mijlocul lunii decembrie.

În cadrul discuţiilor, patronatele au propus fie îngheţarea salariului minim la valoarea din prezent de 4.325 de lei, fie o creştere de doar 175 de lei brut, pe motiv că situaţia economică actuală nu le permite să suporte o majorare a cheltuielilor salariale.

Pe de altă parte, sindicatele au cerut majorarea salariului minim brut la 4.800 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

Preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că vor avea loc proteste în cazul în care salariul minim va fi îngheţat anul viitor.

Bogdan Hossu: Poziţia sindicală este că ar trebui să fie cel puţin 4.800 de lei. Patronatele au venit cu trei variante diferite legate de acest lucru, cu reducerea impozitării, neaplicarea de la 1 ianuarie şi o valoare mai mică la salariului minim pe economie garantat în plată. Ei au propus de la îngheţare până la 4.500.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că toate propunerile aflate pe masă, creşterea, îngheţarea, reducerea impozitării sau reconfigurarea contribuţiilor, urmează să fie analizate în următoarele două săptămâni.

Florin Manole: Propunerea comună a confederaţiilor sindicale, pentru un salariu minim brut de 4.800 de lei. Patronatele sunt în favoarea opririi creşterii salariului minim, cel puţin pentru începutul anului următor. Varianta ideală pentru mine şi cred că şi pentru Guvern ar fi să susţinem o soluţie consensuală găsită împreună de sindicate şi patronate.

Ultima creştere a salariului minim brut pe ţară a avut loc la 1 iulie 2026. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)