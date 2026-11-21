Salariile din sectorul agricol cu aproximativ 20% mai mici faţă de medie

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 08:52

Agricultura rămâne un pilon principal al economiei, cu aproape 20% din populaţia activă a României implicată în aceste activităţi specifice, potrivit Cartei Albe a Agriculturii 2026, lansată vineri de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii.

Din document răiese însă că veniturile salariale din sectorul agricol sunt şi cu 20% mai mici faţă de media economiei naţionale.

Florin Jianu, preşedintele IMM România, explică: Salariul mediu în agricultură este mai scăzut faţă de salariul mediu în economie. Datele şi realitatea arată că nu ne permitem în foarte multe sectoare mărirea salariului minim pe economie. Avem trei soluţii pentru a mări salariul: 1 – O impozitare mai adecvată pe forţa de muncă; 2 – Să mărim acea sumă neimpozabilă, care în acest moment este la 200 de lei. Dar propunerea noastră e să meargă spre 400 de lei, astfel încât nu mărim sarcina angajatorului, dar mărim veniturile angajatul; şi, a 3-a, să începem să vorbim de salarii minime diferenţiate în diverse domenii de activitate.

Doar un sfert dintre fermierii români au accesat anul trecut fonduri europene, în condiţiile în care două treimi îşi finanţează singuri lucrările, precizează reporterul Radio România Actualităţi, Florentina Varga.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro