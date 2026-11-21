România a aderat la Iniţiativa de Cooperare în Domeniul Apărării (DECI)

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 08:31

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a participat vineri, 20 noiembrie, la cea de-a 14-a reuniune a şefilor apărării din cadrul Iniţiativei de Cooperare în Domeniul Apărării (Defence Cooperation Initiative – DECI), organizată la Tirana, Albania. Reuniunea a marcat aderarea României la această iniţiativă regională de cooperare militară, alături de Italia, Austria, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Albania, Muntenegru şi Macedonia de Nord.

Discuţiile au vizat evoluţiile mediului de securitate din Europa, cu accent pe situaţia din regiunea Mării Negre, Balcanii de Vest şi zona extinsă a Mării Mediterane, consolidarea cooperării militare regionale, dezvoltarea capabilităţilor de apărare şi coordonarea eforturilor în cadrul NATO şi al Uniunii Europene.

În intervenţiile sale, generalul Gheorghiţă Vlad a evidenţiat faptul că războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, intensificarea competiţiei geopolitice şi dezvoltarea ameninţărilor hibride şi tehnologice impun o abordare comună a provocărilor de securitate. Şeful Statului Major al Apărării a subliniat că regiunea Mării Negre, zona Adriaticii şi Balcanii de Vest nu pot fi privite separat, întrucât evoluţiile din fiecare dintre aceste spaţii au implicaţii directe asupra securităţii europene.

Un subiect important al reuniunii l-a reprezentat consolidarea cooperării militare prin exerciţii şi activităţi de instruire în comun, dezvoltarea capabilităţilor multinaţionale, creşterea mobilităţii militare şi schimbul de experienţă în domenii precum sistemele fără pilot, tehnologiile emergente şi apărarea împotriva ameninţărilor hibride.

Generalul Gheorghiţă Vlad a evidenţiat, de asemenea, importanţa protejării infrastructurii critice, a rutelor maritime de transport şi a liniilor de comunicaţii strategice, precum şi necesitatea consolidării capacităţii de reacţie la ameninţările actuale. În acest context, a subliniat că securitatea Flancului Estic al NATO şi cea a vecinătăţii sudice sunt interconectate şi trebuie abordate complementar.

Referindu-se la aderarea României la DECI, şeful Statului Major al Apărării a exprimat disponibilitatea Armatei României de a contribui activ la proiectele şi activităţile iniţiativei, prin experienţa operaţională acumulată, participarea la exerciţii multinaţionale şi dezvoltarea unor noi oportunităţi de cooperare cu statele membre.

La finalul activităţii, şefii apărării au semnat o declaraţie comună privind priorităţile de cooperare şi direcţiile de acţiune ale iniţiativei.

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Iniţiativa de Cooperare în Domeniul Apărării (DECI) a fost înfiinţată în anul 2012, sub coordonarea Italiei, pentru dezvoltarea cooperării militare între statele participante şi consolidarea securităţii şi stabilităţii regionale.

Prin aderarea la DECI, România devine cel de-al nouălea stat participant la iniţiativă, alături de Italia, Austria, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Albania, Muntenegru şi Macedonia de Nord.

Biroul presă/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro