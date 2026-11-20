CNAIR: Activităţile de control şi emiterea unor documente de transport vor fi afectate duminică de lucrări de mentenanţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 16:00

Activităţile de control din punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene, precum şi emiterea autorizaţiilor speciale de transport şi a tichetelor de rută vor fi afectate duminică, timp de aproximativ 20 de minute, de lucrări de mentenanţă la aplicaţiile informatice ale Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit unui comunicat al companiei, lucrările sunt programate pentru duminică, 22 noiembrie, în intervalul orar 00:00 – 00:20.

‘Duminică, 22 noiembrie 2026, în intervalul orar estimat 00:00-00:20, vor fi executate lucrări de mentenanţă la aplicaţiile informatice utilizate de CNAIR în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI), care vor afecta activitatea de control desfăşurată în ACI (agenţiile de control şi încasare, n.r.) din PTF (Punct de Trecere a Frontierei, n.r.) situate la frontiera externă a UE, activitatea de emitere a Autorizaţiilor Speciale de Transport (AST) la cerere şi a tichetelor de rută (TollRo), desfăşurată în ACI din PTF situate pe frontiera externă UE/situate în zona de frontieră internă UE’, se arată în comunicatul CNAIR. (Agerpres/ FOTO facebook.com/CNAIRSA