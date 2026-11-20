Săptămâna Inovării la TUIASI: proiecte inovatoare, brevete și o propunere pentru un centru regional dedicat dronelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 14:40

Dezvoltarea unui centru regional dedicat cercetării, testării și valorificării tehnologiilor dronelor este una dintre propunerile conturate în cadrul Săptămânii Inovării la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI).

Inițiativa a rezultat din discuțiile unui atelier desfășurat pe 18 noiembrie, la care au participat aproximativ 40 de reprezentanți ai universităților, companiilor și instituțiilor de specialitate.

Atelierul a completat un program care a inclus expoziția TECHNOVERS 2026, cu 43 de standuri și 54 de proiecte, demonstrații și prezentări tehnologice, precum și un workshop despre protejarea invențiilor, la care au participat aproximativ 70 de persoane. Manifestările au adus împreună cercetători, studenți, specialiști în proprietate intelectuală și reprezentanți ai mediului economic.

Organizată de TUIASI, prin Prorectoratul Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri, Săptămâna Inovării face parte din programul manifestărilor dedicate Zilelor Universității.

Un centru regional dedicat dronelor, printre propunerile atelierului din 18 noiembrie

Atelierul de descoperire antreprenorială „Tehnologii aerospațiale și sisteme aeriene fără pilot (drone)” a fost organizat de TUIASI împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est). Participanții au analizat posibilitățile de colaborare între universități și companii și potențialul tehnologiilor aerospațiale de a deveni un domeniu prioritar pentru cercetare, investiții și dezvoltare economică în Regiunea Nord-Est.

Discuțiile au vizat competențele existente în domenii precum materialele avansate, inteligența artificială, sistemele autonome, fabricația aerospațială și aplicațiile dronelor. La atelier au contribuit cercetători TUIASI, reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei și ai companiilor Quartz Matrix și BMT Aerospace.

Una dintre propunerile formulate în urma sesiunilor interactive a fost dezvoltarea unui centru regional de transfer tehnologic în domeniul dronelor. Acesta ar putea reuni specialiști și infrastructură pentru cercetarea și testarea noilor tehnologii, ar putea oferi servicii de instruire și certificare și ar facilita proiecte comune între universități și industrie.

Concluziile atelierului urmează să fie analizate de ADR Nord-Est în procesul de actualizare a domeniilor prioritare pentru dezvoltarea regiunii. Propunerea centrului reprezintă, în această etapă, o direcție de colaborare care ar putea fi dezvoltată împreună cu partenerii interesați.

Cum poate fi protejată o invenție înainte de a fi prezentată public

O altă temă a Săptămânii Inovării a fost protejarea rezultatelor cercetării. Aproximativ 70 de persoane au participat, pe 17 noiembrie, la workshopul „De la idee la brevet: cum protejăm o invenție”, desfășurat în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin” din Rectoratul TUIASI.

Workshopul a adus la aceeași masă cercetători, cadre didactice, doctoranzi și specialiști de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), ROMINVENT și Digital Innovation Zone. Discuțiile au pornit de la o problemă importantă pentru mediul universitar: prezentarea publică a unei invenții înainte de depunerea cererii de brevet poate afecta posibilitatea protejării acesteia.

Participanții au aflat cum pot verifica dacă o soluție tehnică este nouă, unde pot căuta informații despre brevete existente, cum se pregătește o cerere de brevet și ce opțiuni există pentru protejarea unei invenții în România și în străinătate. Au fost discutate și greșelile frecvente din procesul de brevetare, inclusiv divulgarea prematură a informațiilor tehnice și redactarea necorespunzătoare a documentației.

Deschiderea întâlnirii a fost susținută de conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo Comșa și prof. univ. dr. ing. Andrei Victor Sandu. Printre invitați s-au numărat prof. univ. dr. ing. Neculai-Eugen Seghedin, Florica Enea, specialist OSIM, Raluca Preda, specialist ROMINVENT, Cristina Baghiu, din cadrul Digital Innovation Zone, și Neculai Bagiu, reprezentant AUMOVIO.

În cadrul sesiunii interactive „Clinica de invenții”, participanții au putut adresa întrebări despre propriile proiecte și au primit îndrumări privind etapele brevetării și protejarea informațiilor confidențiale. Organizatorii au pregătit și un kit digital cu ghiduri practice, modele de documentație, formulare OSIM și instrumente utile pentru documentarea invențiilor.

Workshopul a fost organizat de cele trei structuri ale universității responsabile de inovare și parteneriate cu mediul de afaceri, cercetare științifică, respectiv asigurarea calității și imagine universitară, cu sprijinul Institutului Național de Inventică și al Forumului Inventatorilor Români.

De la proteze inteligente la tehnologii pentru siguranța rutieră: proiectele prezentate la TECHNOVERS 2026

Programul Săptămânii Inovării a debutat pe 11 noiembrie, cu expoziția TECHNOVERS 2026, organizată în Atrium Palas Mall din Iași. Cele 43 de standuri au adus în fața publicului 54 de proiecte, demonstrații și prezentări tehnologice dezvoltate de cercetători, studenți și specialiști din industrie.

Printre proiectele prezentate s-au numărat o proteză concepută să își adapteze funcționarea la nevoile utilizatorului, experiențe de realitate virtuală dezvoltate pentru a sprijini terapia persoanelor cu autism și interfețe care explorează controlul unor dispozitive prin semnale cerebrale. Vizitatorii au putut descoperi și tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru identificarea situațiilor de risc în trafic, precum și sisteme inteligente pentru monitorizarea calității apei.

Alte demonstrații au vizat scanarea laser 3D, realizarea unor modele digitale ale spațiilor reale, automatizarea și materialele avansate. Expoziția a inclus și proiecte realizate de echipe de robotică din liceele ieșene, alături de cele dezvoltate în laboratoarele universitare.

La TECHNOVERS au fost reprezentate și companii din domenii precum industria auto, electronica, energia și serviciile tehnologice. Astfel, publicul a avut ocazia să descopere, în același spațiu, atât direcții de cercetare universitară, cât și tehnologii cu aplicații industriale.

„Față de ediția inaugurală, Săptămâna Inovării a făcut anul acesta un pas important înainte, prin diversitatea proiectelor prezentate, participarea mediului economic și extinderea programului către teme esențiale pentru valorificarea cercetării. Ne interesează nu doar să arătăm ce se dezvoltă în laboratoarele universitare, ci să creăm condițiile în care aceste rezultate pot deveni tehnologii utilizate în industrie și în societate. Vrem să consolidăm Săptămâna Inovării ca un eveniment de referință pentru Iași, în care întâlnirile dintre cercetători și companii să se transforme în colaborări și proiecte concrete”, a declarat conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo Comșa, prorector pentru inovare, antreprenoriat și parteneriate cu mediul de afaceri al TUIASI.

Programul continuă pe 7 decembrie

Săptămâna Inovării va continua pe 7 decembrie cu o activitate dedicată transferului tehnologic, procesul prin care rezultatele cercetării pot ajunge să fie utilizate de companii, în produse, servicii sau aplicații industriale.

Evenimentul va completa discuțiile începute în noiembrie despre dezvoltarea unor tehnologii noi, protejarea invențiilor și colaborarea dintre universitate și mediul economic. Detaliile privind programul și participarea vor fi anunțate ulterior. (Comunicat TUIASI)