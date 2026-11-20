(AUDIO) Premieră în educație. Simulare regională pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 11:41

Elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a din regiunea de Nord-Est vor susține, în premieră, anul acesta, simularea examenelor naționale la nivel regional, pe baza unor subiecte unice.

Testările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor avea loc în perioada 7-9 decembrie, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Iași, în colaborare cu inspectoratele din cele șase județe ale regiunii, respectiv Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău și Neamț, a declarat Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași: ”În acest an, această simulare este organizată în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene din toată zona de Nord-Est a Moldovei, și până în acest moment, colegii mei, reprezentanții Inspectoratului Școalar Județean Iași au transmis către unitățile de învățământ o programă, atât pentru elevii de clasa a VIII-a, cât și pentru elevii care finalizează liceul în acest an, în așa fel încât ei să știe care este materia care va fi evaluată la această etapă a simulării organizate la nivel regional.”

Subiectele vor fi elaborate de grupuri de lucru formate din reprezentanții inspectoratelor școlare partenere, în conformitate cu programa școlară și modelele publicate de Ministerul Educației, a mai spus Antonina Bliorț: ”Va fi selectat un singur subiect pentru toate Inspectoratele din zona aceasta care organizează simularea în această etapă. Vor fi gândite subiecte în fiecare județ și după aceea va fi selectat unul singur pe care elevii îl vor rezolva în ziua probei.”

Și evaluarea lucrărilor se dorește a fi realizată într-un sistem unitar, similar celui propus de Ministerul Educației pentru simularea națională din luna martie, adică lucrările ar urma să fie scanate și corectate pe platforma digitală de profesori din alte județe decât cele din care provin tezele.

Organizatorii urmăresc astfel să asigure o evaluare obiectivă și un feedback relevant atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă AI)