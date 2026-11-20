Oprire programată a portalului e-SănătateaMea

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 06:33

Portalul e-SănătateaMea va fi temporar indisponibil, începând de vineri până pe 24 noiembrie, în scopul efectuării unor lucrări de actualizare tehnică.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, intervenţiile vizează funcţionalitatea de programare la medic şi au ca scop îmbunătăţirea acesteia, pentru a facilita utilizarea portalului.

Portalul eSănătateaMea a fost lansat de CNAS la 1 septembrie. Prin intermediul acestei platforme digitale, pacienţii pot consulta online informaţii şi documente medicale, precum şi date despre serviciile decontate de sistemul public de asigurări de sănătate. Totodată, pe această platformă se pot face programări medicale online. AGERPRES/FOTO esanatateamea.ro