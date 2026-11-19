Intervalul : 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10

Zonele afectate : conform textelor și hărții

Fenomene : intensificări ale vântului

Mesaj : MESAJ 4/5 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone afectate: Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m În Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m, vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar la munte de 100…130 km/h. COD ROȘU Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea, precum și în zona de munte la altitudini de peste 1200 m Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h.