Stimulente pentru părinții care se întorc mai devreme la muncă

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 06:30

Părinţii care revin în activitate înainte de perioada prevăzută de concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului, ar putea beneficia de un stimulent financiar egal cu indemnizația lunară pe care ar fi primit-o dacă ar fi rămas în continuare acasă.

Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în Comisia pentru muncă a Senatului.

Documentul a fost inițiat de parlamentari PNL care arătau în ședința comisiei că propunerea vine în sprijinul creșterii natalității.

Veta Păsculescu, senator PNL: Partidul Național Liberal susține o modificare a legislației prin care părinții care aleg să se întoarcă la serviciu înainte de încheierea concedului pentru creșterea copilului să nu mai fie dezavantajați, să aleagă între a se întoarce la serviciu sau indemnizație. Ținând cont că natalitatea este scăzută, este un proiect binevenit.

În timpul dezbaterii, propunerea a fost susținută și de senatori din celelalte grupuri parlamentare, care atrăgeau atenția, printre altele, și asupra necesității construirii de creșe.

Dan Cașcaval, senator PSD: Sunt absolut de acord că trebuie susținută natalitatea, dar eu pun problema copilului, părintele ăla va fi tentat să plece de acasă până când copilul împlinește doi ani.Ce face copilul? Este o situație similară cu faptul că acordăm foarte multe facilități angajatorilor care angajează studenții și îndepărtăm studenții de școală, fiind tentația banilor.

Proiectul de lege, care a primit recent aviz favorabil și de la Comisia pentru buget, va fi supus dezbaterii și votului în plenul Senatului, ca prim for sesizat.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro