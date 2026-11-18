Fermierii salută propunerea ca motorina subvenţionată să fie cumparată direct de la pompă cu reducerea de preţ

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 06:31

Fermierii se plâng că primesc foarte târziu subvenţia pentru motorina folosită în agricultură. În aceste condiţii, ei salută propunerea ca motorina subvenţionată să fie cumparată direct de la pompă cu reducerea de preţ sau făcută automat, doar că oamenii sunt sceptici privind aplicarea acestei măsuri, discutată în prezent de reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi cei ai Ministerului de Finanţe.

Reporter: Mihai Bădescu – ”Seceta şi scumpirile au dublat cheltuielile cu lucrările pentru agricultorii din Mehedinţi. Cât de mari au fost cheltuielile pe motorină?

-: Foarte mari, s-au dublat aproape ca şi sumă pe cheltuiala de motorină faţă de anii precedenţi, nu mai putem face faţă.

Cât de greu v-aţi descurcat anul acesta cu banii pentru motorină?

-: Foarte greu. Dacă a trebuit să iau câte 2-3.000 de litri pentru că nu aveam bani să pot să-mi permit să cumpăr cum luam înainte, luam 10.000 de litri, 12.000 de litri odată, aveai un discount mai mare.

Producătorii agricoli apreciază propunerea, dar se tem să nu rămână la nivel de declaraţii.

Leonard Cicic, fermier: Eu văd ca o măsură foarte bună, dacă s-ar şi concretiza, dar, sincer să fiu, sunt cam sceptic, adică eu cred că e doar o gogoriţă guvernamentală. Dar ea, în esenţă, ar fi o măsură binevenită, pentru că nu ar mai decapitaliza fermele româneşti, pentru că fermierul plăteşte astăzi la pompă acea acciză şi taxă şi TVA şi le recuperează undeva după minim opt luni de zile, nouă luni de zile, chiar spre un an de zile.

Fermierii spun că o astfel de facilitate ar fi o necesitate urgentă.

Cornel Stroescu, fermier: O necesitate pentru agricultură, pentru că avem pe de-o parte preţuri foarte mici la cereale, preţuri care le aveam şi acum 15 ani, preţul la motorină e de trei ori mai mare, toate costurile au crescut şi ar fi binevenită această motorină pentru agricultură, de la pompă, să cumpărăm direct la un preţ mai mic, adică fără acciză, fără TVA.

Dacă măsura se va aplica, agricultorii ar putea primi vouchere sau carduri speciale pentru achiziţia de motorină mai ieftină, direct de la pompă.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro