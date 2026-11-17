Cariera didactică va necesita absolvirea de studii universitare

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 06:45

Liceele cu profil pedagogic vor avea în mod obligatoriu din anul școlar viitor clase a IX-a cu specializările pedagogia învățământului primar și pedagogia educației timpurii, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Aceste licee nu mai organizează admitere pentru specializările învățător și educator, iar pentru a obține titularizarea ca învățător, cadrele didactice trebuie să urmeze studii superioare.

Felicia Mocanu explică: ”Cariera didactică și implicit calificarea pentru aceasta, indiferent de nivelul educațional la care este practicată, impune absolvirea unui program de studii de nivel universitar – consideră profesor universitar doctor Lucian Ciolan, președintele Asociației Române de Cercetare în Educație.

Lucian Ciolan: Universitățile vor da certificarea finală pentru intratul la clasă în calitate de cadru didactic. Ei se cheamă profesori pentru învățământ primar, respectiv profesori pentru învățământ preșcolar sau profesori pentru educație timpurie. Obligatoriu trebuie să ai studii superioare și este în beneficiul lor, pentru că intră și pe altă grilă de salarizare. Cei care erau înainte învățători, educatoare cu liceu primeau salariul de calificare liceal. Cei care fac universitatea primesc salarii de studii superioare. Era și o chestiune de echitate, pentru că în una și aceeași cancelarie aveam din ambele categorii, făceau aceeași muncă, dar primeau salarii diferite.

Acesta a mai adăugat că introducerea unei noi calificări de nivel universitar în educație timpurie, însoțită de ocupația de profesor pentru educația timpurie, poate oferi absolvenților deschidere către profesia didactică pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar.”

Rador/FOTO AI