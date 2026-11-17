Securitatea la Marea Neagră, discutată la Consiliul miniştrilor europeni de externe

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 06:29

Ministrul de externe, Dan Neculăescu, declară la Bruxelles că a primit asigurări că România va fi ajutată suplimentar cu echipamente pentru a face faţă incidentelor de la Marea Neagră.

Securitatea la Marea Neagră a fost unul dintre subiectele abordate în Consiliul miniştrilor de externe, precum şi într-o întâlnire extinsă, la care s-au alăturat statele riverane şi cele din regiunea Caucazului.

Dan Neculăescu: Sunt capabilități pe care le numim ISR, Intelligent Surveillance and Reconnaissance, care practic monitorizează cât mai bine situația pentru a vedea de unde vin atacurile, cum pot fi ele văzute mai din adâncime. De asemenea, sunt și capabilități care pot să conducă la interceptarea acestor drone. Deocamdată vorbim însă de intenții, de declarații foarte bune, de angajamente, sigur, informale la acest moment, dar este clar că partenerii UE au realizat situația de dificultate în care ne aflăm din perspectiva securității și vor în număr cât mai mare să contribuie.

Subiectul securităţii la Marea Neagră va fi reluat marți, în Consiliul miniştrilor europeni ai Apărării. Şi tot marți, Dan Neculăescu, va merge la sediul NATO, după ce Alianţa a confirmat că, în urma incidentelor de la Marea Neagră, a trimis avioane suplimentare pentru patrula aeriană şi alte echipamente.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro