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Spania cere activarea misiunii europene de supraveghere a frontierelor

Spania cere activarea misiunii europene de supraveghere a frontierelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 19:00

Spania cere activarea misiunii europene de supraveghere a frontierelor, după ce, în ultimele 48 de ore, a ajuns în insulele Canare un număr record de migranţi: aproape 1.600. Autorităţile locale spun că nu pot gestiona situaţia şi cer solidaritate celorlalte regiuni din Spania.

Sâmbătă au ajuns în insula El Hierro 1.580 de migranţi, iar duminică – 1.261. Niciodată în cei 35 de ani de când este folosită această rută de ajungere în Europa nu au fost atât de mulţi într-o singură zi. Este o creştere care se observă de la începutul lunii. De pe 1 noiembrie până acum au venit 10.500 de oameni. Autorităţile insulei cu 12.000 de locuitori spun că nu pot face faţă situaţiei şi cer distribuirea migranţilor în alte zone ale Spaniei. Acest lucru se întâmplă deja, o parte dintre ei a fost preluată cu avioanele şi dusă către Madrid, Sevilla şi alte insule din arhipeleag. Ministerul spaniol de Externe a cerut oficial la ajutorul Bruxellesului. Pe lângă fonduri de urgenţă, Madridul vrea activarea forţelor de poliţie de frontieră care să navigheze în apele dintre Africa şi insulele Canare. Majoritatea celor care au venit cu acest val sunt din Senegal şi din Gambia, ţări în care Spania a investit sute de milioane de euro în speranţa încetinirii fenomenului.

Între timp, cinci state membre ale Uniunii Europene au convenit să deschidă primul centru de deportare în afara blocului comunitar a migranţilor cărora li s-a respins cererea de azil, idee salutată de Comisia Europeană. Germania, Austria, Grecia, Danemarca şi Olanda urmează să confirme procedurile prin care migranţii care şi-au epuizat toate căile legale de obţinere a rezidenţei vor fi deportaţi în Rwanda. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

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