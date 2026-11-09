Guvernul francez va discuta cu sindicatele şi patronatele despre majorarea salariului minim pe economie

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 09:23

Guvernul francez lansează luni negocieri cu sindicatele şi patronatele privind majorarea salariului minim pe economie, iar ulterior va avea convorbiri cu reprezentanţi ai elevilor şi studenţilor. Întâlnirile au loc în condiţiile în care de mai bine de două luni Franţa se confruntă cu un val de manifestații.

Acestea au fost declanşate iniţial de elevi şi studenţi, nemulţumiţi de subfinanţarea educaţiei, iar ulterior s-au extins şi prin implicarea sindicatelor, nemulţumite de costul tot mai mare al vieţii. Protestele au fost marcate frecvent şi de violenţe, despre care autorităţile spun că au fost alimentate de extrema stângă.

Corespondenţă din Paris – Reporter: Daniela Coman – ”Sindicatele solicită o majorare substanțială a salarului minim pe economie, de 100-150 de euro net, urmată de creșterea celorlalte salarii și a pensiilor.

Ele avertizează că nu se vor mulțumi cu câteva zeci de euro și că sunt hotărâte să continue protestele, iar patronatele ar fi de acord cu majorarea salariilor, în anumite limite, dacă guvernul va reduce impozitele pe forța de muncă.

În prezent, în Franța, salariul minim este de 1.477 de euro, iar guvernul studiază posibilitatea de a depăși pragul celor 1.500 de euro, dar nu se știe cu cât.

După discuțiile din prima parte a zilei cu patronatele și sindicatele, șeful guvernului îi va primi după-amiază pe liderii liceenilor și ai studenților pentru a continua dialogul asupra revendicărilor lor, pentru că mâine este anunțată o nouă zi de proteste în educație, la apelul sindicatelor profesorilor, cadrelor universitare și cercetătorilor, la care au aderat studenții și elevii.

Ei spun că așteaptă de la guvern un răspuns coerent privind evoluția salariilor și a carierelor personalului din educație. Marja de manevra a premierului Lecornu este însă limitată, date fiind constrângerile bugetare, lipsa unei majorități în parlament și faptul că nu-și poate asuma măsuri pe termen lung când mai are doar șase luni de mandat, înaintea alegerilor din primăvara anului viitor.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro