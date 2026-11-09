Expoziția „HAI LA ȘEZĂTOARE!”, organizată la Casa Corpului Didactic Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 08:25





ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VASLUI vă invită cu drag joi, 12 noiembrie 2026, începând cu ora 10:30, la evenimentul cultural – Expoziția „HAI LA ȘEZĂTOARE!”, organizată la Casa Corpului Didactic Vaslui, din municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 37.

In aceasta toamna, peste 50 de copii, tineri și seniori din județul Vaslui au pornit într-o frumoasă călătorie în lumea tradițiilor, participând la două șezători intergeneraționale organizate de asociația noastră, în colaborare cu Casa Orășenească de Cultură „Neculai Cioată” Negrești și Muzeul Sătesc Sauca – comuna Laza.

A fost o întoarcere la atmosfera șezătorilor de altădată, la întâlnirile în care oamenii lucrau, povesteau, cântau și împărtășeau din priceperea lor. Cu ajutorul seniorilor și al celor care păstrează încă vii aceste îndeletniciri, copiii au descoperit bucuria de a lucra cu mâinile lor, au învățat meșteșuguri tradiționale și au aflat povești despre viața de odinioară. De la torsul lânii și țesut, la cusut, croșetat, împletit și realizarea unor obiecte decorative, fiecare activitate a însemnat mai mult decât o experiență creativă: a fost un prilej de apropiere între generații, de redescoperire a rădăcinilor și de prețuire a moștenirii culturale locale.

Acum, toate aceste experiențe și creații le veți întâlni în expoziția „HAI LA ȘEZĂTOARE!”

Vă invităm să le descoperim împreună, să admirăm lucrurile migălos lucrate, să ascultăm poveștile din spatele lor și să ne bucurăm de frumusețea tradițiilor readuse la viață prin întâlnirea dintre copii, adulți și seniori.

Vă rugăm să confirmați participarea până marți, 10.11.2026, ora 15:00, la adresa de e-mail: dezvoltare.vaslui@gmail.com.

Cu deosebita consideratie,

Daniela VASILESCU, Manager proiect