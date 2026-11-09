Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Expoziția „HAI LA ȘEZĂTOARE!”, organizată la Casa Corpului Didactic Vaslui

Expoziția „HAI LA ȘEZĂTOARE!”, organizată la Casa Corpului Didactic Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 08:25


ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VASLUI vă invită cu drag joi, 12 noiembrie 2026, începând cu ora 10:30, la evenimentul cultural – Expoziția „HAI LA ȘEZĂTOARE!”, organizată la Casa Corpului Didactic Vaslui, din municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 37.

 In aceasta toamna, peste 50 de copii, tineri și seniori din județul Vaslui au pornit într-o frumoasă călătorie în lumea tradițiilor, participând la două șezători intergeneraționale organizate de asociația noastră, în colaborare cu Casa Orășenească de Cultură „Neculai Cioată” Negrești și Muzeul Sătesc Sauca – comuna Laza.

A fost o întoarcere la atmosfera șezătorilor de altădată, la întâlnirile în care oamenii lucrau, povesteau, cântau și împărtășeau din priceperea lor. Cu ajutorul seniorilor și al celor care păstrează încă vii aceste îndeletniciri, copiii au descoperit bucuria de a lucra cu mâinile lor, au învățat meșteșuguri tradiționale și au aflat povești despre viața de odinioară. De la torsul lânii și țesut, la cusut, croșetat, împletit și realizarea unor obiecte decorative, fiecare activitate a însemnat mai mult decât o experiență creativă: a fost un prilej de apropiere între generații, de redescoperire a rădăcinilor și de prețuire a moștenirii culturale locale.

Acum, toate aceste experiențe și creații le veți întâlni în expoziția „HAI LA ȘEZĂTOARE!”

Vă invităm să le descoperim împreună, să admirăm lucrurile migălos lucrate, să ascultăm poveștile din spatele lor și să ne bucurăm de frumusețea tradițiilor readuse la viață prin întâlnirea dintre copii, adulți și seniori.

Vă rugăm să confirmați participarea până marți, 10.11.2026, ora 15:00, la adresa de e-mail: dezvoltare.vaslui@gmail.com.

 

 Cu deosebita consideratie,

Daniela VASILESCU, Manager proiect

Etichete:
Radio Iaşi, oglinda vieţii profunde a Moldovei, împlineşte 85 de ani de existenţă (documentar)
Evenimente luni, 2 noiembrie 2026, 09:50

Radio Iaşi, oglinda vieţii profunde a Moldovei, împlineşte 85 de ani de existenţă (documentar)

Pe 2 noiembrie 1941, un semnal pornit de la Iași străbătea pentru prima dată eterul Moldovei. Astăzi, la 85 de ani de la acel moment, Radio...

Radio Iaşi, oglinda vieţii profunde a Moldovei, împlineşte 85 de ani de existenţă (documentar)
Premieră excepțională la Teatrul Național din Iași: „Martiri” de Marius von Mayenburg, în regia lui Botond Nagy
Evenimente vineri, 30 octombrie 2026, 13:21

Premieră excepțională la Teatrul Național din Iași: „Martiri” de Marius von Mayenburg, în regia lui Botond Nagy

După succesul înregistrat la prima colaborare cu trupa Naționalului ieșean, anul trecut, cu spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei...

Premieră excepțională la Teatrul Național din Iași: „Martiri” de Marius von Mayenburg, în regia lui Botond Nagy
Classix Lab 2026 revine la Iași cu „Trick or Trill”, un concert de Halloween cu program surpriză
Evenimente vineri, 30 octombrie 2026, 12:37

Classix Lab 2026 revine la Iași cu „Trick or Trill”, un concert de Halloween cu program surpriză

O seară în care misterul, umorul și virtuozitatea își dau întâlnire în muzică. Programul național Classix Lab 2026 revine la Iași cu Trick...

Classix Lab 2026 revine la Iași cu „Trick or Trill”, un concert de Halloween cu program surpriză
Expoziție personală (grafică) Andrușcă Ciprian
Evenimente vineri, 30 octombrie 2026, 12:33

Expoziție personală (grafică) Andrușcă Ciprian

Dincolo de culoare, grafica își dezvăluie expresivitatea prin linie, lumină și umbră, prin raporturile dintre forme și subtilitatea tonurilor...

Expoziție personală (grafică) Andrușcă Ciprian
Evenimente vineri, 30 octombrie 2026, 09:50

„woody – a movieopera”, o operă contemporană despre pădurile Bucovinei, cu muzică live, sunete ale pădurii și film, ajunge la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Pădurile Bucovinei, care au inspirat spectacolul, devin acum gazda lui. „woody – a movieopera”, o operă contemporană într-un format...

„woody – a movieopera”, o operă contemporană despre pădurile Bucovinei, cu muzică live, sunete ale pădurii și film, ajunge la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Evenimente vineri, 30 octombrie 2026, 09:09

Colocviu la Opera Iași: „Întâlnire aniversară Opera 70”

Opera Națională Română din Iași organizează duminică, de la ora 18:30, în Sala Mare, un colocviu special, „Întâlnire aniversară Opera...

Colocviu la Opera Iași: „Întâlnire aniversară Opera 70”
Evenimente vineri, 30 octombrie 2026, 08:10

Grădina Botanică din Iași găzduiește a 50-a ediție a expoziției „Flori de Toamnă”

FLORI DE TOAMNĂ 2026 – expoziție de flori, fructe și semințe, a 50-a ediție, organizată în secțiile exterioare și în complexul de sere, ...

Grădina Botanică din Iași găzduiește a 50-a ediție a expoziției „Flori de Toamnă”
Evenimente joi, 29 octombrie 2026, 15:04

Iași, 6 noiembrie, ora 19:00 Concert cu lucrări de Giovanni Bottessini la Filarmonica Moldova din Iași

Vineri, 6 noiembrie, de la ora 19:00, Orchestra simfonică a Filarmonicii Moldova și Corul Academic „Gavriil Musicescu” – pregătit de...

Iași, 6 noiembrie, ora 19:00 Concert cu lucrări de Giovanni Bottessini la Filarmonica Moldova din Iași