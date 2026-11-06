(FOTO / AUDIO) Aproape 50 de companii din stânga Prutului participă la evenimentul „Fabricat în Moldova” din Iași

Aproape 50 de companii din stânga Prutului participă la Iași, începând de astăzi, la evenimentul inititulat „Fabricat în Moldova”.

Ajunsă la cea de-a 10-a ediție, manifestarea reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru agenții economici din Republica Moldova care doresc să efectueze schimburi comerciale cu România și Uniunea Europeană, iar, pe de altă parte, să găsească posibili investitori.

Din acest punct de vedere, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu, a precizat că România și Republica Moldova beneficiază de o poziție geostrategică „excepțională” în context aderării țării vecine la Uniunea Europeană.

Paul Butnariu: Obiectivul nostru este de a mări dimensiunea și numărul investitorilor români în Republica Moldova. Așa cum am mai spus-o și cu alte prilejuri, suntem într-o situație geostrategică istorică, aceea de preaderare a Republicii Moldovene la Uniunea Europeană și de reconstrucție a Ucrainei. Iașul și România trebuie să fructifice această poziție, pentru că acum este momentul de a investi în Republica Moldova, așa cum ne aducem aminte că acum vreo 25 de ani era momentul pentru cei din Occident să investească în România în faza de preaderare. Produsele moldovene sunt recunoscute de calitate. Problema pentru noi este să ne schimbăm mentalitatea și să privim granița de pe Prut ca fiind un loc în care putem investi, să avem curajul de a ieși din zona noastră de confort, aceea din Uniunea Europeană, și să mergem în Republica Moldova cu un oarecare risc, dar un risc care devine din ce în ce mai limitat și mai suportabil, să investim acolo în domeniile de piață pe care le vedem.

Peste 100 de companii de pe ambele maluri ale Prutului s-au înscris la Forumul de afaceri care va avea loc la Iași. Acesta reprezintă o noutate a ediției 2026 a evenimentului „Fabricat în Moldova”, precum afirmă președintele Camerei de Comerț și Industrie de la Chișinău, Sergiu Harea:

Sergiu Harea: Ideea acestui eveniment a fost să stabilim cooperări, să aducem investiții atât în Republica Moldova, cât și în regiune. Mai mult decât atât, să familiarizăm consumatorii din Iași cu produsele noastre. Cred că am reușit, nu vrem să ne oprim aici, vrem să continuăm. Astăzi, pe lângă faptul că avem companii din mai multe ramuri al economiei naționale, avem și un forum de afaceri, la care s-au înscris deja peste 100 de companii de pe ambele maluri ale Râului Prut.

În momentul de față în Republica Moldova își desfășoară activitatea aproximativ 1.700 de companii românești, iar în România sunt prezente peste 8.000 de firme de peste Prut.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)