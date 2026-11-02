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Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 11:10

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui are plăcerea de a vă invita la evenimentul cultural public – expoziția „Magia lutului”, care va avea loc vineri, 6 noiembrie 2026, începând cu ora 10:30, la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui – Municipiul Vaslui, Str. Alecu Donici, nr. 2.

Pe parcursul a patru luni, peste 60 de copii și adolescenți din Județul Vaslui au participat la atelierele de olărit susținute de organizația noastră în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, Casa Orășenească de Cultură “Neculai Cioată” Negrești, Școala Gimnazială “Nicolae Ciubotaru” Vulturești și Liceul “Ștefan cel Mare” Codăești. Îndrumați să descopere tainele modelării lutului, copiii au realizat diverse obiecte ceramice, punând în fiecare dintre ele creativitate, răbdare și bucuria de a crea. Aceste lucrări vor fi prezentate publicului în cadrul expoziției „Magia lutului”.

Vă invităm cu drag să le admirăm împreună creațiile, să apreciem talentul și implicarea micilor artiști și să ne bucurăm de frumusețea unui meșteșug tradițional!

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până la data de 05.11.2026, ora 15:00, la adresa de e-mail: dezvoltare.vaslui@gmail.com sau la numărul de telefon: 0752 007 936.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Magia lutului – Ateliere de olărit”, finanțat de Consiliul Județean Vaslui în cadrul Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes județean pentru anul 2026, domeniul cultură.

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