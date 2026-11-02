(AUDIO) Bacău: Intervenții în desfășurare la Ciobănuș pentru dezafectarea podului prăbușit de pe DN 12A

Expoziția de pictură „Dincolo de formă”, semnată de Georgeta Corugă, la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamț

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamț invită publicul iubitor de artă, în perioada 1 – 14 noiembrie, la expoziția personală...