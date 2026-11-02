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(AUDIO) Bacău: Intervenții în desfășurare la Ciobănuș pentru dezafectarea podului prăbușit de pe DN 12A

(AUDIO) Bacău: Intervenții în desfășurare la Ciobănuș pentru dezafectarea podului prăbușit de pe DN 12A
Foto: Screenshot

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 10:00

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași continuă lucrările de dezafectare a podului de pe DN 12A, din Ciobănuș, județul Bacău, prăbușit în albia râului Trotuș.
Ana Ilie, de la Radio România Bacău, relatează: Lucrări complexe pe DN 12A, în județul Bacău, pentru dezafectarea podului de la Ciobănuș, prăbușit în albia râului Trotuș în urma unui incident rutier. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași informează că echipele din teren lucrează la dezmembrarea elementelor metalice și a plăcii de duprabetonare, pentru a degaja albia râului. Intervenția este etapă premergătoare amenajării unei variante provizorii de circulație și a unui drum tehnologic, pregătind terenul pentru construcția unui pod nou. Autoritățile le cer șoferilor prudență și respectarea regimului de circulație instituit în zonă. 
(Radio Iași/ Ana Ilie/Radio România Bacău/ FOTO DRDP Iași)
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