Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din Vaslui vor fi transformate în centre de pregătire pentru viață independentă

(AUDIO) Șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din Vaslui vor fi transformate în centre de pregătire pentru viață independentă

(AUDIO) Șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din Vaslui vor fi transformate în centre de pregătire pentru viață independentă

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 10:09

Autoritățile din județul Vaslui reorganizează șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din comunele Oltenești și Găgești în centre de pregătire pentru viață independentă.
Fiecare unitate va avea câte opt locuri și va funcționa în aceeași clădire ca până acum, fără mutarea beneficiarilor în alte localități.
Centrele vor oferi, de asemenea, sprijin psihologic, asistență medicală și activități prin care beneficiarii își pot dezvolta autonomia, a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Romeo Crețu.
Romeo Crețu: Prioritatea noastră este ca fiecare beneficiar să se simtă în siguranță, să primească sprijinul de care are nevoie și să fie tratat cu respect și demnitate. Această reorganizare nu înseamnă abandonarea protecției, ci adaptarea serviciilor la nevoile fiecărei persoane. Ne dorim ca beneficiarii să-și dezvolte treptat deprinderile pentru o viață cât mai independentă, să aibă mai multă încredere în propriile capacități și să se bucure de o mai bună integrare în comunitate. Vom urmări ca această schimbare să se desfășoare cu grijă față de fiecare persoană, fără ca nevoile sale individuale să fie trecute pe plan secund.
(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)
Etichete:
România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 11:50

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării. Luca Niculescu: La doar câteva zile după vizita la...

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării
Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 11:10

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui are plăcerea de a vă invita la evenimentul cultural public – expoziția „Magia lutului”, care...

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui: Eveniment cultural public – Expoziția “MAGIA LUTULUI”
Un nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 10:56

Un nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță lansarea unui nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”,...

Un nou produs de brand la Palatul Culturii din Iași: „Ciocolata IASSY 1925”
Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 10:45

Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă (ICMA) din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iași...

Conferința internațională Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 10:00

(AUDIO) Bacău: Intervenții în desfășurare la Ciobănuș pentru dezafectarea podului prăbușit de pe DN 12A

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași continuă lucrările de dezafectare a podului de pe DN 12A, din Ciobănuș, județul Bacău,...

(AUDIO) Bacău: Intervenții în desfășurare la Ciobănuș pentru dezafectarea podului prăbușit de pe DN 12A
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 09:44

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter

Peste 200 de percheziţi au loc astăzi în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter. Acţiunea de amploare...

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 09:33

Accident rutier pe șoseaua Bucium, în municipiul Iași. Trei persoane vor fi transportate la spital

În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat...

Accident rutier pe șoseaua Bucium, în municipiul Iași. Trei persoane vor fi transportate la spital
Prim plan luni, 2 noiembrie 2026, 09:32

Evenimente de excepție la 70 de ani de la primul spectacol din istoria Operei Iași

Opera Națională Română din Iași va aniversa, pe 3 noiembrie, 70 de ani de la primul spectacol din istoria teatrului liric ieșean. Pentru a...

Evenimente de excepție la 70 de ani de la primul spectacol din istoria Operei Iași