(AUDIO) Șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din Vaslui vor fi transformate în centre de pregătire pentru viață independentă

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 10:09

Autoritățile din județul Vaslui reorganizează șase locuințe pentru adulții cu dizabilități din comunele Oltenești și Găgești în centre de pregătire pentru viață independentă.

Fiecare unitate va avea câte opt locuri și va funcționa în aceeași clădire ca până acum, fără mutarea beneficiarilor în alte localități.

Centrele vor oferi, de asemenea, sprijin psihologic, asistență medicală și activități prin care beneficiarii își pot dezvolta autonomia, a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Romeo Crețu.

Romeo Crețu: Prioritatea noastră este ca fiecare beneficiar să se simtă în siguranță, să primească sprijinul de care are nevoie și să fie tratat cu respect și demnitate. Această reorganizare nu înseamnă abandonarea protecției, ci adaptarea serviciilor la nevoile fiecărei persoane. Ne dorim ca beneficiarii să-și dezvolte treptat deprinderile pentru o viață cât mai independentă, să aibă mai multă încredere în propriile capacități și să se bucure de o mai bună integrare în comunitate. Vom urmări ca această schimbare să se desfășoare cu grijă față de fiecare persoană, fără ca nevoile sale individuale să fie trecute pe plan secund.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)