Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2027

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 07:05

Ministerul Educaţiei anunţă că au fost publicate modele de subiecte pentru evaluarea naţională şi bacalaureatul de anul viitor.

Modelele sunt disponibile pe adresa ‘subiecte.edu.ro’.

Probele scrise ale evaluării naţionale pentru absolvenţii de clasa a VIII-a vor avea loc pe 22 şi 24 iunie, la limba şi literatura română, respectiv la matematică, iar pe 25 iunie, proba de limba şi literatura maternă.

Absolvenţii de liceu vor susţine probele orale la bacalaureat în aprilie.

Pe 14 iunie este programată proba scrisă la limba şi literatura română; pe 15 iunie – proba obligatorie a profilului; pe 17 iunie – proba la alegere a profilului şi specializării, iar pe 18 iunie, la limba şi literatura maternă.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)