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Elevii se întorc luni la cursuri, după o săptămână de vacanţă

Elevii se întorc luni la cursuri, după o săptămână de vacanţă

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 08:24

Elevii se întorc luni la cursuri, după o săptămână de vacanţă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

*** intervale de cursuri

* de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;
* de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;
* de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;
* de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;
* de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

*** intervale de vacanţă

* de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;
* de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;
* o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027;
* de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;
* de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

Programul naţional ‘Şcoala altfel’ şi Programul ‘Săptămâna verde’ se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile lucrătoare consecutive, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor ‘Şcoala altfel’ şi ‘Săptămâna verde’ se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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