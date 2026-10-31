GIA, asistent digital integrat în aplicaţia mobilă ghiseul.ro

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 08:22

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea GIA, un asistent digital integrat în aplicaţia mobilă ghiseul.ro, disponibilă momentan doar pentru Android şi iOS. GIA este o soluţie avansată de interacţiune digitală, care permite utilizatorilor să obţină răspunsuri personalizate şi informaţii utile şi relevante, atât prin interogarea datelor din propriul profil, cât şi a conţinutului public relevant.

GIA permite şi plata amenzilor prin fotografierea procesului-verbal. Utilizatorul face o poză documentului, sistemul extrage automat suma, instituţia emitentă şi codul de plată, iar tranzacţia poate fi confirmată în mai puţin de 30 de secunde.

Asistentul digital de la ghiseul.ro oferă ghidare pentru obţinerea paşaportului, lista documentelor necesare, paşii pentru programare şi plata taxei, totul din acelaşi loc, fără a accesa site-uri externe.

Rador/FOTO ghiseul.ro