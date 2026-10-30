Vremea se răcește în weekend: vânt, ploi și ninsori la munte. Cod galben în mai multe județe
Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 10:23
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 30-10-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h.
Notă: în regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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