Vremea se răcește în weekend: vânt, ploi și ninsori la munte. Cod galben în mai multe județe

Intervalul : conform textelor

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Fenomene : conform textelor

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 30 octombrie, ora 12 – 01 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; la altitudini în general de peste 1500 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă

Zone afectate: conform textului

Pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h.

De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

Notă: în regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 octombrie, ora 05 – 01 noiembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m

În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…25 cm.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.