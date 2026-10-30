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Colocviu la Opera Iași: „Întâlnire aniversară Opera 70”

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 09:09


Opera Națională Română din Iași organizează duminică, de la ora 18:30, în Sala Mare, un colocviu special, „Întâlnire aniversară Opera 70”. 

Detalii despre evenimentul în cadrul căruia va fi subliniată împlinirea a șapte decenii de existență a teatrului liric ieșean au fost oferite de managerul Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu: „Opera din Iași este o Doamnă rafinată și elegantă, recunoscută și apreciată la nivel național, care va celebra în câteva zile împlinirea a 70 de ani de existență. Sub aripile ei alegorice și-au găsit casă, altar și spațiu de visare multe inimi de-a lungul deceniilor, așadar e firesc să fie o sărbătoare prelungită pe mai multe zile și cu mai multe evenimente. Primul va fi un colocviu care așază la masa reuniunii soliști, dirijori, scenografi și regizori de astăzi sau de ieri. Prin intermediul acestor invitați vom recompune caleidoscopul istoriei Operei ieșene, pornind de la primele generații de slujitori ai scenei până la cei mai tineri soliști. Muzicologul Alex Vasiliu va modera această întâlnire de suflet, în care nu vom uita să evocăm imaginile iconice ale făuritorilor teatrului liric ieșean, a căror memorie și recunoștință rămân vii prin noi, cei de astăzi.” 

Împlinirea a 70 de ani de la primul spectacol al Operei Iași, care a avut loc pe 3 noiembrie 1956, va fi marcată apoi și prin organizarea unor spectacole aniversare cu opera „Tosca”, de Giacomo Puccini. Acestea vor avea loc luni și marți, în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30.

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