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Comunicat de presă – atelierul de pictură „Urmele timpului”

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 13:18


Muzeul Județean Botoșani invită publicul adult la o altă întâlnire cu arta, introspecția și relaxarea în cadrul atelierului de pictură „Urmele timpului”. Într-un decor încărcat de tradiție, participanții vor avea ocazia să oprească trecerea accelerată a orelor și să exploreze propria creativitate prin două tehnici interesante: pictura pe pânză și pictura pe sticlă.

Evenimentul se va desfășura duminică, 1 noiembrie 2026, în intervalul orar 10.00-13.00, la sediul Muzeului de Etnografie Botoșani, spațiu de tihnă în care arta devine un instrument de reconectare cu noi înșine, prin păstrarea urmelor timpului.

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 50 lei/persoană.  Înscrierea se face la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com sau la numărul de telefon: 0231.515.506, până pe data de 31 octombrie 2026.

Vă așteptăm să vă relaxați și să vă bucurați de această experiență artistică unică!

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