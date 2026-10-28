(UPDATE) Spania: Cel puţin 30 morţi după coliziunea dintre două trenuri la sud de Madrid

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 12:10

UPDATE ora 12:35 – Cel puţin 30 de persoane au murit în accidentul feroviar care a avut loc astăzi în provincia spaniolă Toledo, la sud de Madrid, au declarat pentru EFE surse oficiale.

UPDATE ora 11:50 – Cel puţin 10 persoane au murit, a declarat pentru televiziunea locală Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a guvernului regional din Castilla-La Mancha.

Padilla a declarat pentru Castilla-La Mancha Media că numărul deceselor ar putea creşte.

Operatorul feroviar Adif a anunţat că incidentul a implicat un tren Renfe şi un tren al companiei Iryo, care operează pe ruta Madrid-Sevilla. Toate trenurile de pe această linie au fost oprite în gările de pe traseu, a transmis Adif pe X.

Primarul localităţii Urda din apropiere, Manuel Galan, a declarat, de asemenea, pentru televiziunea publică spaniolă TVE că „există persoane rănite”.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă din Spania a declarat pentru AFP că „toate resursele sunt mobilizate în prezent”, inclusiv „mai multe echipaje de pompieri, trei elicoptere şi două unităţi mobile de terapie intensivă”.

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, ceea ce a dus la suspendarea circulaţiei pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul ţării, a anunţat miercuri operatorul feroviar Adif, fără a oferi detalii suplimentare, relatează Reuters.

‘Circulaţia pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendată în urma unei coliziuni din spate între două trenuri’, a transmis Adif într-un mesaj publicat pe platforma X.

Cotidianul spaniol El Pais a citat martori care au vorbit despre existenţa mai multor răniţi şi despre sosirea echipajelor medicale de urgenţă la faţa locului. Conform aceleiaşi surse, două dintre vagoanele implicate în accident au ieşit de pe şine şi s-au prăbuşit de pe un terasament.

Conform publicaţiei El Pais, accidentul a avut loc la scurt timp după ora locală 9:00 (08:00 GMT), între localităţile Los Yebenes şi Urda, în provincia Toledo.

În accident au fost implicate un tren de mare viteză AVE, care plecase din Madrid cu destinaţia Sevilla, şi un tren Iryo, care circula în direcţia opusă, se arată în relatare. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)