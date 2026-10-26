Serbia: La Belgrad, bucurie populară după căderea ‘tiranului’ Vucic

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 05:58

Claxoane în cascadă, o mulţime jubilând şi îmbrăţişându-se: anunţul făcut duminică de naţionalistul Aleksandar Vucic privind înfrângerea sa în alegerile legislative anticipate, după 14 ani de dominare a vieţii politice sârbe, a provocat o explozie de bucurie pe străzile din Belgrad, transmite AFP.

‘Nu vom mai avea niciodată un tiran în această ţară’, a declarat Ilija Srdanovic, reprezentant al listei studenţilor, în faţa militanţilor care fluturau baloane colorate.

Grupuri de tineri îmbrăcaţi în negru au părăsit centrul oraşului sub huiduielile alegătorilor din opoziţie, în timp ce poliţiştii anti-revoltă înconjurau comisia electorală, clădirea preşedinţiei şi pe susţinătorii guvernului adunaţi într-un parc.

Suzana Mila Martic, o studentă, a declarat pentru AFP că ‘se simte incredibil de bine’. ‘Am impresia că trăiesc, în sfârşit, într-o ţară liberă’, a afirmat ea în lacrimi, în această zi istorică.

Toată ziua, Serbia şi-a ţinut răsuflarea. Încă de la ora 07:00 dimineaţa, s-a format coadă la deschiderea secţiilor de votare, anunţând o rată de participare mai ridicată decât la scrutinele precedente.

‘Diseară o să petrecem aşa cum ştim noi să o facem în Serbia’, a declarat Radomir Sajcic, mândru că se află de partea învingătorilor. ‘O să cântăm, o să dansăm, o să ne îmbrăţişăm, vor curge lacrimi!’, a adăugat el.

O jurnalistă a AFP a văzut militanţii prinzându-se într-un dans folcloric, în timp ce Mirjana Nikolic, candidată pe lista studenţilor şi rector al Universităţii de Arte Dramatice, a dorit să aducă un omagiu ‘tuturor acestor tineri, fără de care nimic nu ar fi fost posibil’.

Această victorie este rezultatul a aproape doi ani de proteste declanşate de prăbuşirea, în 2024, a unui copertine la gara din Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din această ţară din Balcani.

Au murit atunci 16 persoane, iar protestatarii au considerat că accidentul a fost o consecinţă a corupţiei endemice.

La începutul lunii septembrie, Vucic a ajuns să convoace alegerile, demisionând din al doilea său mandat de şef al statului pentru a conduce campania taberei sale.

Mişcarea studenţească s-a constituit, la rândul său, într-o forţă civică şi politică eterogenă. Lista sa unică nu are nicio figură marcantă în frunte, ci a prezentat o selecţie de candidaţi proveniţi din societatea civilă, al căror singur punct comun a fost dorinţa de a învinge Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Aleksandar Vucic. AGERPRES/FOTO google maps