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Blocaj politic în Israel, după alegerile legislative

Blocaj politic în Israel, după alegerile legislative

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 09:49

Israelul pare că se îndreaptă spre o perioadă de blocaj politic după alegerile legislative de ieri, în condiţiile în care nici Benajmin Netanyahu şi aliaţii săi şi nici opoziţia nu au reuşit să obţină majoritatea în Knesset.

Partidele care reprezintă comunitatea arabă a ţării ar putea înclina balanţa, însă ambele tabere au exclus colaborarea cu acestea.

Situaţia ar putea să fie în avantajul premierului Benjamin Netanyahu, chiar dacă blocul său electoral a pierdut majoritatea pe care o avea până acum.

Cătălin Gomboş: Opoziţia şi coaliţia condusă de Benjamin Netanyahu par a fi la egalitate potrivit mai multor exit poll-uri, fiecare obţinând aproximativ 50 de mandate din Knesset, în condiţiile în care este nevoie de o majoritate de 61 pentru a trece guvernul. Partidele care reprezintă comunitatea arabă a ţării, de aproximativ 20% din populaţie, ar putea oferi cheia guvernării, însă o colaborare a acestora cu coaliţia lui Netanyahu, din care face parte şi extrema dreaptă, este exclusă. Iar cel mai important lider al opoziţiei, Gadi Eizenkot, a spus şi el că nu va face o alianţă cu partidele arabe. Ambele grupuri mari de partide israeliene au emis pretenţia de a forma viitorul guvern. Trebuie să facem un guvern puternic de dreapta, a spus Netanyahu în cursul nopţii, în timp ce Eizenkot a afirmat că israelienii au votat împotriva lui Netanyahu şi că un lider adevărat ar accepta acest vot de neîncredere şi s-ar retrage. Deocamdată însă, Netanyahu va rămâne la putere cel puţin pentru perioada interimatului şi încă dinainte de alegeri, presa israeliană spunea că liderul Likud, care a fost premier aproape 20 din ultimii 30 de ani, are o serie de opţiuni teoretice pentru a-şi prelungi mandatul. Una ar fi cea a prelungirii blocajului până la convocarea de alegeri anticipate. O altă variantă, exclusă însă până acum de Eizenkot, este cea unui guvern de uniune naţională. În sfârşit, există şi varianta reluării războiului cu Iranul. Presa israeliană a scris de altfel că Netanyahu a făcut presiuni pentru declanşarea unor atacuri în ultimele săptămâni, dar armata a opus rezistenţă. Reluarea atacurilor ar fi luată însă în calcul şi de administraţia de la Washington, care vrea însă să aştepte alegerile la mijlocul mandatului de săptămâna viitoare. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI/ imagine ilustrativă)

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