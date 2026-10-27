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(AUDIO) Iaşi: S-a inaugurat Biroul Regional Nord-Est al Camerei de Comerţ şi Industrie România – Marea Britanie

(AUDIO) Iaşi: S-a inaugurat Biroul Regional Nord-Est al Camerei de Comerţ şi Industrie România – Marea Britanie

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2026, 19:57

Camera de Comerț și Industrie România-Marea Britanie a deschis, astăzi, la Iași, un birou pentru Regiunea Nord-Est a țării.

Lansarea marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor economice bilaterale şi urmăreşte consolidarea cooperării între mediile de afaceri din România şi Regatul Unit, prin facilitarea accesului la parteneri comerciali, investitori și expertiză.

Președinta Camerei de Comerț România-Marea Britanie, Felicia Akkaya: ”Pentru noi este important să avem cât mai multe activități prin care să aducem către firmele respective workshop-uri, prin care să înțeleagă cum pot să-și plaseze mărfurile lor în străinătate, de ce autorizații și de ce pași au nevoie ca să se întâmple acest lucru natural. În același timp, este important să aducem de acasă din Marea Britanie spre casa lor originală, românii noștri, care, deși locuiesc acolo de a doua, a treia generație, vor să investească prin diaspora, investește acasă, vor să-și aducă încoace know-how, vor să-și aducă banii, vor să-și aducă relațiile în așa fel încât să se bucure la bătrânețe de liniștea pe care nu îți o dă alt teritoriu decât alt tău.”

La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu, a subliniat că inaugurarea Biroului Regional Iași al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Britanice va atrage mai mulți investitori străini și, în egală măsură, va aduce beneficii românilor stabiliți în Anglia: ”Înființarea unui filiale, a unei camere de comerț bilaterale, este un lucru pozitiv, îl încurajăm, pentru că face parte din sistemul cameral și în același timp are posibilitatea, poate mai bine decât noi cei din sistemul cameral propriu românesc, să pună în discuție și să atragă investitori și în același timp să convingă oameni de afaceri, antreprenori din Iași, că putem să ne dezvoltăm afacerile în Marea Britanie, că putem să exportăm, chiar dacă nu mai este Marea Britanie în Uniunea Europeană, totuși oportunitățile aceste există, pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să fructificăm, practic, numărul de români care trăiesc cel mai mult în Marea Britanie. Suntem a doua minoritate, Marea Britanie este țara în care avem cea mai mare diasporă.”

La evenimentul de lansare a fost prezent și Jeremy Newmark, președintele Camerei de Comerț din districtul Hertsmere, Marea Britanie, care a remarcat faptul că, la Iași, domeniul IT este dezvoltat, există, de asemenea, întreprinderi manufacturiere și din domeniul aeronautic, precum și bioferme, care ar putea exporta produse în Marea Britanie: ”Avem schimburi comerciale extrem de importante între cele două țări. Noi credem că putem să creștem și mai mult volumul schimburilor economice, putem să colaborăm în domeniul coproducțiilor TV, avem clustere IT, tot felul de întreplinderi manufacturiere, aeronautică și bioferme. Dacă cele două consilii locale vor conlucra, atunci vom avea creștere și prosperitate pentru rezidenții noștri și pentru afacerile noastre, ce dar și pentru întreaga Europa.”

 

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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